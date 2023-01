Le M23 rend le contrôle d'un camp militaire du Nord-Kivu

La force régionale des Etats d'Afrique de l'Est (EAC) vient de poser ses valises dans le camp militaire de Rumangabo ce vendredi 6 janvier 2023. Une cérémonie s’est tenue en présence de la presse.

Ce camp militaire, le plus important du Nord-Kivu, était sous le contrôle de la rébellion du M23 depuis fin octobre 2022. Les rebelles ont fini par accepter de remettre le camp en signe de bonne foi et pour répondre à l'appel des chefs d'État lors du mini-sommet de Luanda.

Le M23 est néanmoins préoccupé par le processus. Le chef de la délégation rebelle n'a pas manqué d'exprimer ses inquiétudes quant au retard pris dans la mise en œuvre des engagements du gouvernement congolais.

Pendant la cérémonie de remise du camp, des rebelles du M23 ont patrouillé près du camp de Rumangabo pendant la cérémonie

Le M23 rappelle Kinshasa à ses engagements

John Imani Nzenze, qui a représenté le mouvement lors de la cérémonie, dit donner un dernier avertissement à la RDC : "Nous allons continuer à montrer la bonne volonté. Il est demandé au M23 de cesser le feu et nous l’avons fait. On nous a demandés de commencer à nous retirer et nous avons commencé à Kibumba. Nous avons montré de la bonne fois mais notre patience aura des limites."

Emmanuel Kaputa, le représentant de l'armée congolaise et chef de la mission ad hoc présent à la cérémonie, a dit comprendre les revendications et a promis de trouver des solutions aux problèmes urgents.

Selon lui, "le maitre mot de tout ce que vous venez de souligner reste l’aboutissement du processus. Je crois que nous aurons une évaluation en date du 10."

Ecoutez le reportage de notre correspondant...

"Nous avons peur"

La population de Rumangabo est soulagée mais espère un retour rapide à la paix dans la région. La cohabitation avec les rebelles est très difficile, ont déclaré certains habitants interrogés par la DW.

L’un d’eux explique que "ils ne sont pas encore partis, ils sont encore là. Mais ce que nous voulons c’est la paix. Nous avons peur. Ils nous tabassaient. Nous voulons que le gouvernement continue à dialoguer pour la paix."

La prochaine étape sera la mise en place d'une commission d'enquête sur les massacres de Kishishe dans la chefferie de Bwito. Le M23 promet également de remettre ce village à la force régionale de l'EAC. Mais tout dépendra de l'attitude des autorités congolaises sur le terrain, indique John Imani Nzenze, représentant du M23.