Lutte contre le terrorisme : l'UA et la Chine veulent coopérer

Après les secteurs économique, politique et culturel, la Chine semble désormais prête à engager un effort sécuritaire en Afrique. A la percée djihadiste sans précédent, l’Union africaine peine à contrer la menace terroriste au niveau régional et continental. L'organisation régionale souhaite avoir plus d'opportunités de coopérer avec les experts chinois de l'antiterrorisme afin d'améliorer la paix et la sécurité en Afrique.

Un nouveau partenariat qu'apprécie Adama Gueye. Selon le consultant spécialiste de la Chine-Afrique, la Chine a accumulé beaucoup d'expertise dans le domaine de l'antiterrorisme qui pourrait être utile en Afrique.

Cliquez sur l'image pour écouter ses explications.