Littérature en Afrique: encore de nombreux défis à relever

Parmi les auteurs africains distingués: le jeune écrivain sénégalais Mbougar Sarr qui a gagné le Prix Goncourt, mettant ainsi l’Afrique sub-saharienne à l'honneur. Le Prix Nobel de la littérature a été également été décerné à un Africain : le Tanzanien Abdulrazak Gurnah.

Il y a également le sud-africain Damon Galgut, pour le Booker Prize, équivalent du Goncourt en Afrique anglophone.

Une autre lauréate est la lusophone d’origine mozambicaine, Paulina Chiziane honorée par le prestigieux Prix Camoes.

Mbougar Sarr lors de l'annonce du Prix Goncourt le 3 novembre 2021 à Paris.

Des défis

Une bonne récolte pour les littéraires africains, mais qui cache peu les nombreux défis à relever dans le domaine, déplore Boniface Mongo, écrivain et biographe congolais. "La plupart des écrivains n’écrivent pas dans leurs langues nationales, même si les langues européennes sont devenues leurs langues nationales, il n’y a pas de presse littéraire, il n’y a pas de maisons d’éditions, il n’y a pas de critiques littéraires. Donc, quelque part, quand ces prix nous arrivent, on ne peut que s’enorgueillir" explique t-il.

Même si le continent est encore confronté au défi du manque de visibilité des œuvres que produisent ses écrivains, ceux qui ont pu gagner des prix en 2021, à l’exemple du Prix Goncourt du jeune Sénégalais, Mbougar Sarr, devrait, selon Kagni Alemdjrodo, (dit Kagni Alem) écrivain et critique littéraire togolais, ouvrir les horizons aux autres auteurs.

"Peut-être que les auteurs africains peuvent tirer la leçon de cette visibilité que le Goncourt donne. Mais, je crois que ce n’est pas suffisant. Ils peuvent être visibles chez eux et ailleurs en même temps. Je crois que c’est le vrai rêve de l’internationalisation du discours africain" précise Kagni Alem.

Des changements

2021 est aussi, aux yeux de Kagni Alem, apparu sur le plan littéraire avec un nouveau style d’écriture, changeant tout au niveau de l’intrigue. Il donne l'exemple du livre de Damon Galgut, le Sud-Africain, lauréat du prix Booker Prize

"Il a été diagnostiqué comme porteur d'un cancer. Et c'est pendant sa maladie que les amis et sa mère lui apportent des livres. A travers ce geste, il y voit toute une attention aux blessures de la nation, aux divisions entre les Sud-Africains eux-mêmes. Vous voyez, la littérature africaine aujourd'hui, part de petites vies, et arrive à englober une sorte d'universalité" ajoute l'auteur.

Différents critiques littéraires africains, ne cessent de demander aux gouvernements de leurs pays de faire de la littérature l’une des priorités dans les prévisions budgétaires, ce qui, disent-ils, n’est pas le cas jusqu’ici.