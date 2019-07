L'instrumentalisation politique du drame de Francfort

"Oui, c'est un Erythréen, qui est devenu un meurtrier dans la gare de Francfort. Oui il a une autre couleur de peau et n'a pas de passeport allemand. Oui, il existe aussi des criminels qui ont une autre nationalité. Et que faut-il en conclure", demande la Frankfurt Rundschau ? Réponse : "rien du tout."

Le journal s'indigne du deux poids deux mesures. "Les violences les plus impensables, toutes les horreurs sont aussi commises par des agresseurs avec un passeport allemand. Mais chaque cas dans lequel des étrangers jouent un rôle devient apparemment une preuve de la dangerosité de l'immigration." Pour le quotidien, les arguments de l'extrême-droite sont "absurdes", mais sont tellement développés dans le débat public qu'ils devraient "nous faire peur".

Garder la tête froide

La peur est un sentiment qui est présent depuis quelque temps dans la région de Francfort, explique la tageszeitung, qui rappelle la montée des actes violents et des menaces perpétrés et proférés par des sympathisants d'extrême-droite. Ironie du sort, ce sont "les politiques d'extrême droite qui instrumentalisent ce meurtre quelques heures à peine après les faits". Pour les populistes, c'est l'heure de gloire." Dans la foulée, le quotidien de gauche se demande ainsi pourquoi le ministre allemand de l'Intérieur a choisi d'écourter ses vacances et de rentrer au pays maintenant, pour ce fait divers précis, et non pas pour les autres ? "C'est bien qu'il soit revenu de vacances, commente la taz. En espérant, qu'il fera aussi la lumière sur toutes les autres agressions graves récentes."

Pour la Süddeutsche Zeitung, s'il est tout à fait compréhensible que ce meurtre de Francfort, si abject, touche autant la population, il faut garder la tête froide. Les politiques "doivent agir avec fermeté dans ce genre d'affaires tout en calmant les émotions". Il ne faut pas "dépasser la limite qu'il y a entre colère et haine, entre engagement et manipulation" au risque de diviser la société. "Le pays doit être apaisé, sinon il va se briser."

Trump veut diviser l'Europe

La marine américaine dans le Golfe persique

On passe à une autre fracture, politique, que les Etats-Unis souhaitent créer en Europe. C'est ce qu'explique la Zeit online dans un édito consacré au Golfe d'Ormuz et la demande des Américains de former une force navale européenne pour assurer la sécurité des pétroliers face aux menaces de l'Iran. Si Londres y est favorable, Paris et Berlin refusent cette invitation. L'Allemagne ne participera pas à une mission navale, a fait savoir une porte-parole du gouvernement à Berlin. Cette fin de non-recevoir a été appuyée par le ministère allemand des Affaires étrangères, qui estime qu'il faut éviter une autre escalade des tensions et qu'il ne peut y avoir de solution militaire.

Pour Die Zeit, certes, l'Allemagne a des intérêts économiques dans le Golfe d'Ormuz, mais "la marine allemande pourrait se faire absorber par la doctrine imprévisible de Trump" contre l'Iran. Elle "pourrait faire oublier que Berlin continue à supporter le multilatéralisme et l'accord sur le nucléaire avec l'Iran." Enfin, la marine allemande "pourrait à la fin protéger des bateaux sous commandement des Américains pendant qu'un conflit armé éclate entre les Etats-Unis et l'Iran."