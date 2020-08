Ligue Europa : L'Inter Milan et Manchester United en demies

Un tournoi exceptionnel qui réunit les huit dernières équipes encore qualifiées dans cette compétition. Un tournoi qui se déroule ici, en Allemagne, plus précisément dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Le Bayer subit la loi de Lukaku

Début hier soir des quarts de finale de la Ligue Europa, donc, qui se disputent non pas sur deux (comme à l'habitude), mais sur une seule rencontre. A Düsseldorf, le Bayer Leverkusen était aux prises avec l'Inter Milan. Rapidement menés au score suite à des buts de Nicolo Barella (15ème) et Romélu Lukaku (21ème), les hommes de Peter Bosz ont réduit la marque à la 25ème minute par l'intermédiaire de Kai Havertz. Par la suite, le Bayer a poussé, en vain : défaite 2-1 pour Moussa Diaby et ses coéquipiers. En conférence de presse, l'entraîneur Peter Bosz était quelque peu déçu :

"Nous n'avons pas bien joué au cours des vingt premières minutes de la rencontre. Nous étions très nerveux. Par la suite, nous sommes revenus dans la rencontre, et j'ai vraiment cru que nous pourrions faire quelque chose en seconde mi-temps. Finalement, nous sommes déçus. Nous avons perdu contre un très bon adversaire, mais il y avait la place de faire mieux."

Manchester United au bout de la nuit

A Cologne, les Red Devils ont mis du temps à faire la décision face au FC Copenhague. La faute à Karl-Johan Johnsson : le gardien du club danois a repoussé toutes les tentatives des joueurs de United. Toutes, sauf une : le pénalty de Bruno Fernandes à la 95ème minute. Score final 1-0. Une victoire au forceps pour le vainqueur de la compétition en 2017.

Ce soir, suite et fin des quarts de finale de la compétition, avec le Shakhtar Donetsk face au FC Bâle et le FC Séville face au Wolves de Wolverhampton. Ces deux rencontres débuteront à 19h en temps universel.

Pas de fans dans les stades allemands avant le 31 octobre prochain

Jens Spahn, le ministre allemand de la Santé a rejeté lundi l'idée d'un retour des supporters de football dans les stades, estimant que ce serait envoyer "un mauvais signal" alors que le pays connaît une recrudescence de la pandémie de la Covid-19. "Des milliers de supporters dans les stades, cela ne va pas avec l'évolution actuelle" du nombre d'infections, a jugé Jens Spahn dans un tweet publié à l'issue d'une réunion avec les ministres régionaux de la Santé.

Même son de cloche du côté de Markus Söder. Le Ministre-président de Bavière, favorable à l'époque à une reprise de la Bundesliga pendant la crise de la Covid-19, estime que cette fois-ci, faire revenir les supporters au stade ne serait pas une bonne idée, même si le concept présenté par la DFL (la Ligue allemande de football) est tout à fait acceptable.

"Les concepts présentés sont théoriquement basés sur de bonnes approches. Il est néanmoins très difficile de savoir si cela est réalisable dans la pratique."

Il n'y aura pas de fans dans les stades allemand au moins jusqu'au 31 octobre prochain. La prochaine saison de Bundesliga reprendra le 18 septembre prochain.