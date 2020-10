Ligue Europa : Hoffenheim et le Bayer débutent bien

Première rencontre européenne, et première victoire pour Sebastian Hoeness. Hier soir, l'entraîneur du TSG Hoffenheim a vu ses joueurs s'imposer 2-0 contre l'Etoile Rouge de Belgrade, grâce à des buts signés Christoph Baumgartner et Munas Dabbur. Une belle soirée pour Hoeness, ainsi que pour Florian Grillitsch : le milieu de terrain autrichien est sorti à la mi-temps pour se rendre à l'hôpital et a rejoint sa femme, qui a accouché d'un bébé.

Le Bayer cartonne

Un peu plus tôt dans la journée, le Bayer Leverkusen, l'autre représentant de la Bundesliga dans cette Ligue Europa, s'est imposé 6-2 face à l'OGC Nice, grâce notamment à un doublé de Karim Bellarabi et un but de Moussa Diaby. Leverkusen qui semble enfin avoir démarré sa saison, après avoir accusé le coup suite au départ de Kai Havertz, son maître à jouer.

Karim Bellarabi a été félicité comme il se doit après son deuxième but face à l'OGC Nice

Aubameyang décisif, Naples surpris

Dans les autres rencontres de la soirée, Arsenal s'est fait peur, mais a fini par s'imposer 2-1 sur la pelouse du Rapid Vienne. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a inscrit le but de la victoire. De son côté, l'AS Rome a également tremblé, mais s'est finalement sorti du piège tendu par les Young Boys Berne et repart avec une victoire sur le score de 2-1.

Ailleurs, l'AC Milan est allé gagner 3-1 sur la pelouse du Celtic, tandis que Lille a battu le Sparta Prague 4-1. Festival de buts en Espagne, où Villarreal a battu Sivasspor 5-3, avec notamment un doublé de Paco Alcacer. La surprise de la soirée nous vient d'Italie, où le Napoli s'est incliné 1-0 à domicile face à l'AZ Alkmaar. Enfin, le PSV a perdu 2-1 à Grenade, malgré un très joli but de Mario Götze.

Samuel Eto'o, "ambassadeur itinérant"

Sinon, sachez que Samuel Eto'o a été nommé "Ambassadeur Itinérant" de la République du Tchad. Cette nomination est intervenue suite à un décret signé par le chef de l'Etat tchadien, le Maréchal Idriss Déby Itno. La semaine dernière, l'ancien capitaine des Lions Indomptables était à N'Djamena dans le cadre de l' "Ecole des Champions", une initiative de Nair Akabar, conseiller à la jeunesse auprès de l'Union Africaine, qui offre des bourses pour intégrer la Kadji Sport Academy au Cameroun.