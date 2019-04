Ligue Europa : Francfort s'incline à Lisbonne

A Lisbonne, l'Eintracht Francfort a connu sa première défaite dans la compétition cette saison. Face au Benfica, les choses ont mal commencé pour les joueurs d'Adi Hütter, avec cette expulsion d'Evan Ndicka dès la 20ème minute de jeu. João Félix a ouvert le score sur pénalty juste derrière (21ème), mais Luka Jovic - qui est prêté par Benfica à Francfort - est parvenu à remettre les deux équipes à égalité (40ème).

Le carton rouge d'Evan Ndicka a coûté cher à l'Eintracht Francfort.

Un jeune héros nommé João Félix

Néanmoins, cette soirée était bien celle du jeune João Félix. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain du Benfica, qui a éclaboussé la rencontre de sa classe, est parvenu à ajouter deux nouveaux buts (43ème, 54ème), tandis que Ruben Dias est lui aussi allé de son petit but (50ème). À 4-1 et à dix contre onze, Francfort n'avait plus d'espoir de remporter la rencontre, mais est quand même parvenu à réduire la marque par l'intermédiaire de Gonçalo Paciência (72ème). Score final 4-2 pour le Benfica. Même si Francfort s'est incliné, rien n'est encore joué. "Tout est encore ouvert dans cette double confrontation. Nous allons attaquer dès la première minute, et, avec les supporters dans notre dos, nous serons en mesure de sortir Benfica", a estimé le milieu de terrain Sebastian Rode à l'issue de la rencontre.

Comme le veut la tradition, Joao Felix a gardé le ballon du match à l'issue de son triplé.

Avantage Arsenal, Chelsea et Valence

Dans les autres quarts de finale, Arsenal a remporté le choc de la soirée face à Naples. Grâce à Aaron Ramsey et un but contre son camp de Kalidou Koulibaly, les Gunners ont battu les Partenopei 2-0. De son côté, Chelsea s'est imposé 1-0 à Prague face au Slavia, et enfin, Valence est allé gagner 3-1 sur la pelouse de Villarreal. Les quarts de finale retour auront lieu jeudi prochain.

Barret toujours en Jaune

En cyclisme, on courait hier la deuxième étape du Tour du Togo, 104 kilomètres entre Langabou et Sokodé, dans le centre du pays. C'est Sadou Diallo qui s'est imposé, en 2h47min07sec. Le Burkinabè a terminé devant le Congolais Tsiyana Loïc Kamena et un de ses compatriotes, Bachirou Nikiema. Au classement général, le Français Jérémy Barret est toujorus Maillot Jaune. Troisième étape aujourd'hui : 84 kilomètres entre Défalé et Kanté.