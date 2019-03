Ligue Europa : Francfort remercie Kevin Trapp

A domicile, l'Eintracht Francfort opposé à l'Inter Milan n'a pas pu faire mieux que match nul (0-0).

Mais contrairement à ce que le score pourrait laisser entendre, la rencontre a été très enlevée entre les deux équipes.

Si Francfort, bien aidé par ses fans survoltés, a globalement dominé les débats, frappant 17 fois au but, c'est l'Inter qui est passé le plus proche de la victoire puisque les Italiens ont obtenu un pénalty à la 22ème minute. Ce dernier a été détourné par Kevin Trapp.

Kevin Trapp détourne le pénalty de l'Inter Milan

L'ancien gardien du Paris-Saint Germain, qui a fait son retour en prêt dans son ancien club en début de saison, était très fier de sa performance.

"C'était un moment indescriptible. Détourner ce pénalty, juste devant le virage, c'était incroyable. Il n'y a rien de plus beau pour un gardien – à part marquer un but, peut-être. Je suis content d'avoir pu aider l'équipe à ma manière pour la maintenir à flots", a-t-il déclaré.

Rennes surprend Arsenal

Les Gunners, réduits à dix en fin de première période suite à l'expulsion de Sokratis pour deux cartons jaunes en seulement sept minutes, se sont inclinés (3-1) face à Rennes.

Le Stade Rennais est dont bien parti pour se qualifier pour les 1/4 de finale de la compétition.

De leurs côtés, Naples et Chelsea, les deux grands favoris de la compétition, n'ont pas fait dans le détail et se sont imposés sur le même score de (3-0) respectivement face à Salzbourg et au Dynamo Kiev.

A noter aussi la victoire de Valence (2-1) face à Krasnodar, celle du Dinamo Zagreb (1-0) contre Benfica et de Villareal sur la pelouse du Zenit Saint-Petersbourg (3-1). Enfin le FC Seville et le Slavia Prague se sont quittés sur le score de (2-2).

Tous les matchs retour auront lieu jeudi prochain.