L'AS Rome veut barrer la route au FC Séville

José Mourinho fait partie des rares entraineurs à avoir remporté la Ligue des champions UEFA avec deux clubs différents : le FC Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010. Le technicien portugais (58 ans) compte également deux trophées de la Ligue Europa ainsi que la Conférence League gagnée avec l'AS Rome la saison (2021/2022).

Sous les ordres de José Mourinho, le club romain a effectué un parcours excellent cette année pour atteindre la finale. Il a notamment écarté les Néerlandais de Feyenoord de Rotterdam en quarts et les Allemands de Leverkusen en demi-finale de la Ligue Europa.

Et quant au rendez-vous de mercredi face aux Espagnols du FC Séville, José Mourinho estime que son équipe est capable de se défendre convenablement : "Il nous a fallu 14 matchs pour atteindre cette finale. Nous avons déjà parcouru une bonne partie du chemin. Nous méritons de jouer cette finale".

L'homme aux 5 trophées européens s'est exprimé aussi sur les préparatifs de cette finale : "Sur quoi avons-nous travaillé ces derniers jours ? Nous cherchons à être en bonne forme physiquement et mentalement pour nous battre pour ce titre", a-t-il dit.

Séville, un habitué de la Ligue Europa

Le FC Séville est certes 11e au classement en Liga, le championnat d'Espagne de football. Mais le club andalou est surtout craint pour son efficacité en Ligue Europa. En effet les Sévillans ont remporté 6 fois cette compétition depuis 2006, plus qu'aucune autre équipe européenne.

Et pour arriver en finale, le FC Séville a éliminé de grandes équipes Manchester United. L'entraineur du club andalou Jose Luis Mendilibar pense d'ailleurs que rien n'est gagné d'avance: "Nos deux équipes ont mérité d'aller en finale. Et les deux auront du mal à gagner la coupe", a-t-il annoncé.

Outre ce constat, Jose Luis Mendilibar appelle ses joueurs à rester prudent durant le match : "On doit juste faire les choses correctement : à la moindre erreur, on est vite puni. Donc, nous devons essayer de faire le moins d'erreurs possible", a-t-il déclaré. La finale entre le FC Séville et l'AS Rome va se dérouler au stade La Puskás Arena de Budapest en Hongrie, à 19hTU.