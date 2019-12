Ligue Europa : Borussia Mönchengladbach éliminé. Wolfsburg, Francfort et Leverkusen en course pour les 16è de finale

Pourtant Borussia Mönchengladbach a longtemps tenu la qualification, avant de la laisser filer dans les dernières minutes de la rencontre face à Basaksehir.

Les protégés de Marco Rose pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 33e minute grâce à Marcus Thuram - à la grande joie de 40.000 supporters.

Une joie de courte durée parce que l'adversaire est revenu au score 11 minutes plus tard avant d'aggraver le score dans le temps additionnel par l'entremise du Français, Enzo Crivelli qui permet au club turc d'arracher la victoire pour se hisser à la première place du groupe J.

Mönchengladbach out ! Mais l'Allemagne reste bien présente dans la compétition

D'abord avec Wolfsburg. Déjà qualifié avant cette dernière journée, le club du Congolais Marcel Tisserand s'est tout même imposer face à Saint-Etienne. Paulo Otávio qui fêtait sa première apparition sous le maillot de Wolfsburg a inscrit à la 52è minute l'unique but de la rencontre.

A l'instar de Wolfsburg, l'Eintracht Francfort malgré sa défaite (2-3) face au club portugais de Vitoria Guimarães rejoint également le Bayer Leverkusen dans le deuxième tour de la Ligue des champions. Leverkusen dont le rêve d'atteindre le huitième de finale de la C1 a été brisé par Cristiano Ronaldo, est du coup reversé en Europa Ligue.

Les trois représentants allemands rejoignent 29 autres clubs

Ils seront au total 32 pour l'étape suivante dont huit équipes reversées de la Ligue des champions (Ajax, Salzbourg, Inter Milan, Benfica, Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Club Bruges). Les autres étant les deux premiers de chacun des 12 groupes.

Aucun club français dans la course

Trois clubs espagnols ont validé leur billet le FC Séville, Getafe et l'Espanyol Barcelone au même titre que les anglais de Manchester United, Arsenal et Wolverhampton. L'Italie sera présente avec l’AS Rome. On retrouvera aussi des clubs portugais (Porto et Sporting Braga), néerlandais (Alkmaar), belge (La Gantoise), suédois (Malmö), écossais (Glasgow Rangers et Celtic), danois (Copenhague), turc (Basaksehir), suisse (Bâle), autrichien(Linz), bulgare (Ludogorets), sans oublier les clubs roumain (Cluj ) et chypriote (APOEL Nicosie).

Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu lundi à 12H00 GMT .

La Bundesliga reprend ses droits

La 15è journée de Bundesliga s'ouvre déjà ce vendredi à 20h 30 avec la rencontre Hoffenheim - Augsbourg - respectivement 8è et 12è.

Le trio de tête : Mönchengladbach, Leipzig et Dortmund se déplacent chez des adversaires en théorie à leur portée pour tenter de maintenir à distance le Bayern, actuel 7é de Bundesliga.

Le leader Borussia Mönchengladbach croise le cuir rond dimanche à 15h30 Wolfsburg - les Loups restent sur trois défaites consécutives à domicile.

Deuxième à un point du premier, Leipzig, impressionnant sur ses cinq derniers matches de Bundesliga se rend, lui, samedi à Düsseldorf, 16e en position de barragiste.

Quant à Dortmund, à cinq longueurs du leader, il tentera samedi d'aller confirmer les bonnes performances enregistrées depuis trois rencontres chez le 13e Mayence. Ce sera un autre match crucial pour le Borussia qui doit consolider l'équilibre et la confiance retrouvés.

Pour ce qui concerne les autres rencontres, le champion en titre reçoit le Werder Brême à Munich. Le Bayern Munich va chercher à quitter une inhabituelle 7e place pour se recoller au peloton de tête.



Au même moment samedi le Hertha Berlin recevra Fribourg. Union Berlin, l'autre club de la capitale fédérale se rend à Paderborn. Le Bayer Leverkusen reçoit le FC Cologne. Enfin, dimanche Schalke 04 en découdra avec l'Eintracht Francfort.