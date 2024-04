Ligue Europa : Leverkusen défie West Ham

Invaincu depuis plus de 40 matchs, Leverkusen affronte West Ham en quart de finale. Le club londonien vainqueur de la Ligue Conférence l'an dernier.

Le Bayer Leverkusen reste la seule équipe en Europe invaincue après une série de 41 matchs toutes compétitions confondue. Le club rhénan , leader du championnat a de surcroit creusé un écart sur son poursuivant en Bundesliga le Bayern Munich (16 points). Le Bayer Leverkusen est une équipe imbattable cette saison estime David Moyes, le manager de West Ham :

"Je le vois comme une excellente opportunité, vraiment. Nous avons réalisé un assez bon parcours en Europe, nous avons affronté beaucoup de bonnes équipes en Europe. Au fur et à mesure, le défi que nous avons face à une équipe qui a 16 points d'avance en Bundesliga, c'est un gros point mais j'espère que nous pourrons y parvenir et réaliser de bonnes performances", a-t-il annoncé en conférence de presse d'avant match.

L'entraineur Xabi Alonso (Leverkusen) aux côtés de Wirtz et Jonathan Tah saluent les supporters après le match contre le FC Cologne. Image : Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

West Ham, un adversaire de taille

West Ham est certes en 7e position au classement provosire en Premier League, mais il reste parmi les meilleurs en Europe. En effet, West Ham a remporté la Conférence League l'an dernier en battant en finale les Italiens de Fiorentina 2-1.

Et pour atteindre les quarts de finale de cette Ligue Europa, le club anglais a éliminé Fribourg sur un score de 5-0 à Londres après avoir encaissé une défaite à l'aller en Allemagne 1-0.

Et ce jeudi, l'entraineur du Bayer Leverkusen s'attend à un West Ham certes difficile à manoeuvrer. Mais à domicile, Xabi Alonos appelle ses joueurs à se transcender devant leur public :

"Nous avons un adversaire de premier plan, mais nous sommes en quarts de finale dans cette compétition et nous voulons continuer. On a encore le souvenir de la dernière demi-finale contre la Roma. Tous les joueurs sont prêts afin de revivre ce scenarion et nous en avons vraiment hâte, car il y aura une bonne ambiance, c'est sûr, dans notre stade", fait-il savoir.

Toujours à 19h00 TU, Liverpool accueille également Atalanta, l'Olympique de Marseille se déplace pour sa part au Portugal pour affronter Benfica, et Milan AC joue à domicile contre la Roma.