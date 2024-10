Ligue des Nations : l'Allemagne file en quarts

L'Allemagne a accueilli les Pays-Bas à l'occasion de la 3e journée dans le groupe 3 de la Ligue A. Une rencontre entre les deux premiers du groupe qui a a été de bout en bout maitrisée par la Mannschaft.

Une domination allemande ibnfructueuse tout au long du match. L'ailier Jamie Leweling croyait par exemple avoir ouvert le score après deux minutes du coup d'envoi.

Un but invalidé après recours de la VAR (la Vidéo d'assistance arbitrale ) en raison de position de hors-jeu de son coéquipier Serge Gnabry.

Les occasions se sont intensifiées, Kliendienst à la 9e minute, Mittelstaädt 11e ou encore Gnabry à la 41e et 53e minutes. Mais il fallait patienter jusqu'à une heure de jeu.

Jamie Leweling (Stuttgart) a inscrit lors de son premier match avec la Mannschaft face aux Pays-Bas. Image : Ulrich Hufnagel/IMAGO

Enfin un but de Leweling

L'attaquant de VfB Stuttgart Jamie Leweling a fait la différence. Lui qui jouait son premier match sous le maillot de l'équipe allemande senior a saisi sa chance par une puissante frappe dans la lucarne (1-0, 64e).

"La première mi-temps a été la meilleure que nous ayons jouée. Extrêmement dominant. Les Pays-Bas n'avaient aucune solution pour jouer depuis la ligne défensive. Le but refusé. À mes yeux, c'était une mauvaise décision. Il y a une règle claire. Je ne comprends pas la décision de l'arbitre. Nous devons l'accepter. Mais en définitive, nous avons marqué et avons gagné" a expliqué le sélectionneur Julian Nagelsmann après le match.

Le buteur de la soirée Jamie Leweling avait été appelé par le coach Julian Nagelsmann pour pallier l'absence de Jamal Musiala blessé.

Les éliminatoires à la Can 2025

Dix-sept matchs sont au programme cette 4e journée ce mardi dont plusieurs affiches intéressantes à 19h00TU.

Le Malawi accueille le Sénégal, l'Ethiopie défie à domicile la Guinée, Tanzanie vs RDC, Niger vs Angola, Sierra Leone vs Côte d'Ivoire ou encore Rwanda vs Bénin font aussi partie des matchs à suivre.

L'équipe du Nigeria, qui devait affronter la Libye est retournée à Abuja, se disant victime de "traitement inhumain" depuis son arrivée en Libye.