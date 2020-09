Ligue des Nations: Allemagne - Espagne, un choc palpitant

Ces deux sélections s’affrontent jeudi à 18h55 TU au stade Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Une affiche qui s’annonce alléchante entre ces deux meilleures sélections européennes qui ont toutes récemment soulevé la Coupe du monde:

-L’Espagne en 2010 c’était en Afrique du Sud, et l’Allemagne quatre ans plus tard au Brésil. Le défenseur du Bayern et de la Mannschaft , Niklas Süle estime que la bataille sera rude:

"Au Bayern, nous avons réalisé de grandes choses, et cela nous pousse à avoir envie de gagner plus de titres. La Ligue des nations, c’est une prochaine étape à laquelle on doit se préparer, car nous allons affronter un adversaire solide, l’Espagne habituée à des compétitions internationales. Au sein de notre équipe, nous savons que nous pouvons progresser, et donc nous prenons au sérieux n’importe quel petit ou grand adversaire, car nous voulons nous préparer pour l’été prochain." dit-il.

Neuf autres matches sont au programme de cette première journée: Littoinie-Andorre, Iles Féroé-Malte, Bulgarie-Irlande, Russie-Serbie, Slovénie-Grèce, Turquie-Hongrie, Finlande-Pays de Galles, Moldavie-Kossovo, Ukraine-Suisse

Leipzig autorisé à jouer devant ses spectateurs

Le public sera limité à 8.500 spectateurs pour son premier match de Bundesliga contre Mayance le 20 septembre. La jauge de 8.500 spectateurs permettra d’occuper une place sur cinq selon la capacité d’accueil du stade Red Bull Arena de Leipzig.

Mais selon le protocole sanitaire proposé par la Ligue allemande de football, le port de masque reste obligatoire, distances entre spectateurs, vente d’alcool est interdite et supporters de l’équipe visiteuse ne sont pas autorisés à se déplacer.

Cette autorisation reste toutefois suspendue à l’évolution du taux d’infection localement. A Leipzig, cette ville de l’Est allemand, le taux estimé actuellement à 3,2 nouveaux cas par semaine pour 100.000 habitants.

Il faut aussi souligner que d’autres clubs de la Bundesliga ont déjà demandé le retour des supporters même en petit nombre : C’est entre autres, le Hertha Berlin, et l’Union Berlin, Francfort et Wolfsburg.

Après Michel Platini, c'est Sepp Blattel

L' ancien président de la FIFA Sepp Blattel, et Michel Platini , ancien président de l'UEFA ont respectivement comparu lundi et mardi devant l’instance judiciaire de la Fédération internationale de football basée en Suisse.

Sepp Blatter s’est expliqué sur les 2 millions de francs suisse, soit 1,8 millions d’euros qu’il aurait donné à Michel Platini, en 2011 à l'époque président de l’UEFA, l’instance européenne de football.