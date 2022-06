Ligue des nations : Allemagne-Angleterre, un duel aux grands enjeux

Les deux formations se sont historiquement croisées 37 fois. Les Allemands comptent 13 victoires contre 17 des Anglais, et les deux équipes se sont neutralisées à 7 reprises. Le dernier tête-à-tête entre l'Allemagne et l'Angleterre remonte à l' Euro 2021, lors d'un huitième de finale remporté par les Three Lions 2-0 à Wembley. Presqu’ un an plus tard, la Mannschaft veut prendre sa revanche :

"L'Allemagne et le Brésil restent deux pays de référence en termes de régularité et de victoires dans des compétitions internationales", rappelle Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais estime en outre que le match sera difficile à jouer. "Mais nous devons nous battre pour franchir les dernières étapes de la compétition", fait-il savoir.

La Hongrie, leader du groupe

Outre le choc Allemagne - Angleterre, la Hongrie affronte dans le même temps l' Italie. Dans le groupe 3, les Hongrois ont créé une sensention samedi en s'imposant à domicile face à l'Angleterre 1-0. Une victoire inattendue et qui a permis à la Hongrie d'être à la tête du groupe avec 3 points. Elle est suivie de l'Allemagne et de l'Italie, 1 point chacune et l'Angleterre est dernier du groupe avec 0 point. Dans le groupe 1, la France a fait match nul face à la Croatie 1-1 lundi soir, tandis que pour le deuxième match, le Danemark a battu l'Autriche 2-1.

Les éliminatoires à la CAN 2023

L'Estwatini accueille les Etalons du Burkina Faso, le Cap-Vert affronte quant à lui à domicile le Togo pour la deuxième rencontre dans le groupe B. Les deux autres rencontres opposent la Zambie aux Comores, dans le groupe H, et le Rwanda au Sénégal dans le groupe L. La deuxième journée des éliminatoires a débuté par des surprises. Après avoir écrasé la Guinée équatoriale 4-0, les Tunisiens ont buté sur le Botswana dimanche 0-0 à l'occasion de la deuxième journée. Le Ghana a subi la même désillusion face à la République centrafricaine 1-1. Les Black stars qui ont pourtant dominé Madagascar 3-0 lors de leur premier match. La Guinée équatoriale a pour sa part ,hier soir, battu la Libye 2-0.