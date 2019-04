Ligue des Champions: Tottenham et l'Ajax de retour

Les deux équipes retrouvent enfin le dernier carré de Ligue des champions. Après une longue période de disette, douze ans pour l’Ajax. Le club néerlandais a disputé huit demi-finales, dont la dernière remonte en 1997. Tottenham a pour sa part joué sa dernière demi-finale en 1962, il y a 57 ans.

Pour se qualifier en demi-finales, Tottenham a battu Dortmund, en huitièmes, et Manchester City en quarts de finale. L’Ajax a éliminé le Real Madrid en huitièmes et la Juventus en quarts de finale. L’entraineur de l’Ajax estime que ses joueurs quoique jeunes, ont fait preuve de maturité, et les appelle à garder le même tempéremment pour s’imposer ce soir face à Tottenham.

37.700 d'euro pour avoir une paire de crampons et le maillot de Pogba

Lors de la vente aux enchères, la paire de crampons du champion de monde qu’il a portée en finale de la Coupe du monde en Russie a valu 30.000 euros, le maillots de Pogba et le ballon sont estimés à 7.700 euros.

La somme collectée est déstinée à l’association des jeunes en difficulté comme l’indique Camara Boubacar, président de l’Association "Les étoiles de la source ":

L'entraineur Winfried Schaeffer suspendu hier de ses fonctions

Selon un communiqué du club Esteghlal, relayé par l’Agence iranienne semi-officielle Isna, la décision a été prise à la suite du mécontentement des supporters.

En troisième place du championnat de première division iranienne , Esteghlal s’est incliné 1-0 contre Padideh de Machhad cinquième du classement.

En 2018, l’entraineur allemand Wilfried Schaeffer avait aidé son équipe a remporté la Coupe d’Iran, et Esteghlal a terminé la saison en 2e place.