Ligue des Champions : Robert Lewandowski envoie le Bayern Munich en 1/4 de finale

Le Bayern Munich s'est imposé 4-1 à domicile, face à Chelsea, lors des 1/8ème de finale retour.

Les Bavarois ont ainsi confirmé l'ascendant pris sur les Londoniens lorsqu'ils avaient remporté l'aller 3-0 en février dernier.

C'est Robert Lewandowski qui a été le grand artisan de la victoire pour le Bayern. Il a inscrit un doublé et délivré deux passes décisives.

Le Polonais est plus que jamais le meilleur buteur de la compétition pour le moment puisqu'il en est déjà à 13 réalisations cette saison.

Hansi Flick, entraineur du Bayern Munich

Hansi Flick, l'entraîneur des Bavarois aimerait bien que sa star continue comme ça.

"Nous n'aurions rien contre le fait qu'il continue ainsi ... Robert a montré aujourd'hui à quel point il est important pour nous. Il a non seulement marqué deux fois, mais il a également été impliqué sur les autres buts. Nous sommes très satisfaits du match. Nous savons ce que nous devons à Robert et nous sommes heureux qu'il joue pour nous", a -t-il déclaré après la rencontre.

Le Barça gagne contre Naples et retrouve le Bayern Munich

Les Catalans, bien que dominés dans le jeu, se sont imposés 3-1 face à Naples.

Lionel Messi a inscrit un but et provoqué un pénalty.

Ce match n'a pas vraiment levé les doutes qui existent sur la qualité de jeu proposé par le Barça. Le Bayern Munich, leur prochain adversaire, apparaît donc comme favori.

Mais l'entraîneur des Blaugrana, Quique Setién se refuse à tout pronostic.

"Je ne me lance pas dans ce genre de choses. Je pense que nous devons jouer un match contre un adversaire extraordinaire. À ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait de favoris. Oui, nous pouvons compter sur le fait d'avoir le meilleur joueur du monde, mais Lewandowski a 13 buts en Ligue des champions cette année. La qualité des deux équipes est si élevée que l'une ou l'autre peut gagner", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Lyon perd mais se qualifie, Manchester City écarte le Real Madrid

Les Citizens se dont défaits du Real Madrid 2-1 pour atteindre les 1/4 de finale de la compétition.

De son côté, l'Olympique Lyonnais a perdu 2-1 face à la Juventus Turin mais a profité de sa victoire 1-0 à l'aller pour se qualifier.

Equipe restante la plus faible du plateau, Lyon n'a que peu de chances de passer l'obstacle City; mais Rudi Garcia l'entraîneur des Gones estime que c'est justement ce statut d'outsider qui pourrait aider ses joueurs.

"Nous avons bien fait contre la Juventus et nous ferons tout notre possible pour faire de même contre Manchester City. Ils sont supérieurs à nous mais la Juventus était également supérieure à nous et cela ne nous a pas empêchés de passer. Nous ne devons pas nous limiter", a déclaré l'entraîneur français.

Le football reprend en Afrique du Sud

C'est lors de la Coupe nationale que les joueurs ont fait leur retour sur les pelouses et ce alors que l'Afrique du Sud est toujours le pays du continent le plus touché par la pandémie de la Covid-19.

Bloemfontein et Mamelodi Sundowns sont les deux clubs qui se sont qualifiés pour la finale de la compétition.

Le championnat d'Afrique du Sud doit quant à lui reprendre mardi. La saison s'était interrompue en mars alors que les Kaizer Chiefs étaient en tête du championnat.

NBA : Joël Embiid de nouveau blessé

Cette nuit, la star camerounaise a dû quitter les parquets après seulement 6 minutes de jeu contre Portland.

Grimaçant, Joël Embiid a rejoint l'infirmerie pour quelques examens. Le staff médical des Sixers a ensuite rapidement annoncé qu'il était blessé à la cheville gauche.

Pour le moment, le club n'a pas encore communiqué sur la durée de son indisponibilité mais comme les blessures ont tendance à ne pas laisser Joël Embiid tranquille, l'optimisme n'est pas vraiment de mise du côté du staff de Philadelphie.