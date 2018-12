Ligue des Champions : Liverpool se qualifie de justesse face à Naples, Dortmund termine premier de son groupe

Dans le groupe C, le plus relevé de la compétition cette saison, c'est finalement le Napoli de Carlo Ancelotti qui a été éliminé.

Les Napolitains, qui étaient pourtant qualifiés avant cette journée, se sont fait piquer la deuxième place du groupe par Liverpool.

A domicile, les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés (1-0) grâce à un solo de Mohamed Salah qui bien lancé sur la droite, a résisté au retour de Kalidou Koulibaly pour ensuite prendre David Ospina à contre-pied.

En fin de match, Liverpool a eu chaud et Alisson Becker a dû sortir un superbe arrêt suite à une frappe d'Arek Milik pour sauver les Reds.

Jürgen Klopp, entraineur de Liverpool

En conférence de presse, Jürgen Klopp a tenu à féliciter les deux héros du jour.

"Le but marqué par Mo... quel but incroyable ! Et l'arrêt d'Alisson ? Je n'ai pas de mots pour le décrire. Ces deux actions nous ont sauvés la vie ce soir. Je suis vraiment fier de ce que les garçons ont fait", a déclaré l'entraineur allemand.

Dans ce même groupe, c'est le PSG qui finit à la première place suite à sa victoire (4-1) sur l'Etoile Rouge de Belgrade.

Dortmund prend la première place, Tottenham se qualifie

Raphael Guerreiro, buteur face à Monaco

Dans le groupe A, les hommes de Lucien Favre se sont imposés (2-0). Une victoire qui leur permet de prendre la première place à l'Atlético Madrid grâce à une meilleure différence de buts.

Dans la poule D, Schalke 04 a battu le Lokomotiv Moscou (1-0) et se qualifie pour les 8ème de finale en terminant à la deuxième place derrière Porto.

Enfin dans le groupe B, c'est Tottenham, grâce à son match nul (1-1) face au Barca, qui rejoint le club catalan dans la liste des qualifiés.

Handball : fin de la CAN féminine

Deux matchs sont au programme pour ce dernier jour de compétition au Congo-Brazaville.

D'abord la grande finale entre le Sénégal et l'Angola. Les Sénégalaises auront fort à faire face aux Angolaises qui ont remporté la compétition neuf fois sur les 10 dernières éditions.

Le match pour la troisième place opposera ensuite le Cameroun à la RDC.

Les trois premières équipes à l'issue de la compétition seront qualifiées pour le championnat du monde 2019 qui se déroulera au Japon.