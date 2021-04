Ligue des champions: Liverpool face au Real

Au match aller des quarts de finale, le Real s'est imposé 3-1 à Madrid. Mais le manager de Liverpool Jürgen Klopp estime qu'il y a possibilité de remonter la pente ce soir: "Le football est tel qu'il est , nous le savons tous, et il y a beaucoup de surprises, des choses possibles. Avant tout, nous parlons de résultats évidemment, mais pour moi, ce qui est bien plus important, c'est la performance. Nous devons jouer aussi bien que possible, nous devons essayer de gagner ce match, juste cela." a-t-il dit.

Les antécédents entre ces deux équipes

Le Real Madrid dispute ce mercredi son 36e quart de finale de Ligue des champions, un record. Son bilan est de 29 qualifications contre six éliminations à ce stade des quarts de finale de la Ligue des champions. Liverpool s'est qualifié 11 fois en 15 participations en quarts de finale. Quant aux confrontations entre le Real Madrid et Liverpool, les deux équipes se sont croisées à sept reprises en Ligue des champions. Le Real en est à quatre victoires contre trois de Liverpool.

Dortmund - Manchester City

Le deuxième match au programme oppose le Borussia Dortmund à Manchester City. Les Cityzens se sont imposés 2-1 à l'aller. L' entraineur du Borussia Dortmund parle de l'attitude à avoir pendant le match:

"Nous allons jouer solidement sur le terrain afin d'avoir des possibilités de gagner le match. Au match aller, nous avons essayé de faire de notre mieux, nous avons eu la chance d' avoir presque quatre occasions. Ce sera un peu plus serré Mais il s'agit surtout de montrer une performance incroyable ce soir contre Manchester City et de laisser quelque chose d'incroyable se produire." a dit l'entraineur de Dortmund Edin Terzic. Dortmund - Manchester City, ou Liverpool -Real Madrid matches à suivre à partir de 19h00 TU.