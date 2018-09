Ligue des Champions: le Bayern Munich s'impose à Lisbonne

Dès l'entame de la rencontre, le Bayern Munich a rapidement pris les commandes en ouvrant notamment le score à 10e minute. Bénéficiant de service de Alaba; l’incontournable Robert Lewandosky a fait attérir son tir dans les filets portugais gardés par le germano-turc Odisseas Vlachodimos.

Renato Sanchez enfonce le clou.

Lancé au centre du terrain, le jeune Portugais de 21 ans a d'sabord décalé son coéquipier James Rodriguez pour rapidement retrouver son centre gauche en pleine surface de réparation: le 2e but inscrit à la 54e minute contre Benfica Lisbonne son ancien club formateur.

Renato Sanchez n'a pas célèbré son but. Il a oar contre adressé un geste d’excuse aux 60.000 spéctateurs de l’Estadio da Luz après le but. Geste d'excuse car il venait de marquer contre son ancien club ! Et le public a, fait inhabituel, applaudi le but à l'encontre de son équipe.

L'entraineur Niko Kovac au milieu de ses joueurs

"C’est un geste très rare, il faut remercier le public portugais" a dit l’entraineur de Bayern. Niko Kovac,n’a pas manqué de vanter les mérites de l’international portugais Reanato Sanchez:

"Je suis très content, j'ai dit à Munich que Renato ne viendrait pas ici pour le tourisme, il est un jeune joueur mais il est un excellent joueur, avec une très forte capacité technique et physique."

Le Benfica face à l'adversaire de taille

"Nous voulions gagner bien entendu, mais nous avons affronté l'adversaire le plus fort du groupe" a dit le technicien portugais Rui Vitoria.

Et d'ajouter: "Contre le Bayern, il y a très pas d'opportunités.Desormais, il faudra faire mieux dès la prochaine journée contre l'AEK Athène"

Dans le même groupe, l'Ajax Amsterdame s'est imposé (3-0) face à AEK Athène.

Dans deux semaines, le club néerlandais Ajax se rendra à Munich pour affronter le Bayern, et les Grecs de l'AEK d'Athène seront en choc contre les Portugais de Benfica.