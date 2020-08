Ligue des Champions : face à l'Atalanta, le PSG veut y croire

Sur le papier, il ne fait aucun doute que les Parisiens sont les favoris de ce quart de finale. Vainqueurs de la Ligue 1, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France cette saison, les hommes de Thomas Tuchel ne devraient avoir aucun mal à écarter une équipe qui évolue pour la première fois en Ligue des Champions.

Les malheurs du PSG

Oui, mais voilà, rien n'est jamais gagné d'avance pour le PSG en Coupes d'Europe. Depuis l'arrivée des Qataris à la tête du club à l'été 2011, le club de la capitale est certes un habitué de la C1, mais aussi un habitué des éliminations précoces. Le club n'a jamais dépassé l'obstacle des quarts de finale sur la dernière décennie et sa seule demi-finale dans la compétition remonte à 1995.

L'an passé, les Parisiens se sont fait éliminés en huitièmes de finale par une jeune équipe de Manchester United, et ce malgré leur victoire 2-0 lors du match aller à Old Trafford.

Neymar en homme providentiel ?

Cette saison, l'objectif pour Thomas Tuchel et les siens est d'enfin passer ce fameux cap. Pour ce faire, l'entraîneur allemand compte notamment sur sa star Neymar. Souvent blessé pour les gros matchs depuis son arrivée à Paris, le Brésilien est en forme cette année. Il doit montrer ce dont il est capable, surtout en la possible absence de Kylian Mbappé, toujours incertain.

Neymar, le danger numéro un du PSG

"Neymar aime les matchs décisifs. Il est fiable dans ce genre de rencontres. Je suis absolument convaincu qu'il va réaliser une grosse performance, qu'il sera notre joueur-clé. Il a les qualités, la mentalité pour ce genre de situations", a rappelé Thomas Tuchel en conférence de presse.

L'Atalanta jouera pour sa région

De son côté, l'Atalanta va évidemment jouer son va-tout. Connu pour son pressing étouffant et son goût pour l'attaque, l'équipe italienne n'a cessé de progresser ces dernières saisons et d'embêter bon nombre de grosses équipes. Troisièmes de Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini vont tout faire pour continuer leur belle saison et surtout apporter un peu de joie au peuple lombard, très touché par la crise du coronavirus au printemps dernier.

"Nous savons parfaitement l'attente qu'il y a pour ce match, la passion et l'amour que toute la province de Bergame a envers l'Atalanta. Cette année, il y a sans aucun doute une motivation supplémentaire avec ce qui s'est malheureusement passé. Nous portons certainement en nous tous les sentiments de nos supporters, même si nous devons nécessairement réduire un match de football à un jeu", a tempéré Gian Piero Gasperini en conférence de presse."Nous devons représenter au mieux notre région, et si possible aussi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de donner aux gens de quoi sourire".

L'Atalanta dispose d'un collectif de qualité

L'Atalanta Bergame contre le Paris Saint-Germain c'est ce soir à 19H en temps universel.