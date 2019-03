Ligue des Champions : Dortmund condamné à l'exploit

Ce soir, le Borussia Dortmund n'a pas d'autre choix que de réaliser un exploit sur sa pelouse face à Tottenham.

Battus (3-0) lors du match aller, les hommes de Lucien Favre sont en ballotage plus que défavorable surtout qu'actuellement, ils connaissent une très mauvaise passe.

Fernando Llorente, buteur lors du match aller pour Tottenham

Le BvB n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Mais le capitaine Marco Reus, de retour de blessure depuis vendredi dernier, croit dur comme fer à un exploit.

"Je crois que nous sommes en mesure de réaliser l'impossible. Je pense que ce qui est très important, c'est d'y croire. Bien sûr, nous avons besoin d'une performance de haut niveau et de marquer les buts au bon moment. Il est important de trouver le bon équilibre entre l'attaque et la défense, car nous savons bien sûr que s'ils marquent un but, les choses vont devenir très difficiles. Mais toute l'équipe et son entourage y croient et nous aussi", a-t-il déclaré.

Si sur le papier la qualification du Borussia Dortmund parait compliquée, les joueurs peuvent trouver espoir dans les exemples du passé.

On rappelle qu'en 2017, au même stade de la compétition, le FC Barcelone qui avait été battu (4-0) par le PSG lors du match aller, s'était imposé (6-1) lors du match retour et s'était donc qualifié pour les 1/4 de finale.

Le Real Madrid se méfie de l'Ajax Amsterdam

Sergio Ramos, suspendu face à l'Ajax Amsterdam

Si les Madrilènes ont techniquement un pied en 1/4 de finale suite à leur victoire (2-1) lors du match aller à Amsterdam, les dernières semaines ont été compliquées pour eux.

Eliminés par le Barca lors des 1/2 finale de la Coupe du Roi, et dépassés en Liga où ils se trouvent à 12 points de leur grand rival, les Merengues sont en pleine crise de confiance.

Lors du match aller, malgré la défaite, l'Ajax avait plutôt dominé la rencontre, frappant 19 fois au but et s'était même vu refuser un but pour un hors jeu plus ou moins litigieux.

Attention donc, le Real Madrid, privé de son capitaine Sergio Ramos, suspendu, est loin d'être déjà qualifié.