Ligue des Champions : Dortmund éliminé, l'Ajax impitoyable

Battus 3-0 à Londres lors du match aller, les joueurs de Lucien Favre n'avaient d'autre choix que de prendre les devants dans cette rencontre. Dominateur, le Borussia Dortmund a tout tenté, mais n'est pas parvenu à inscrire ce petit but en première mi-temps qui lui aurait donné un peu d'espoir.

Kane tue le suspense

Pire encore : le Borussia s'est retrouvé mené au score dès le retour des vestiaires, suite à une réalisation pleine de sang-froid signée Harry Kane, ce qui a plongé le Signal Iduna Park dans un certain marasme (49ème). Le capitaine Marco Reus et ses coéquipiers ont continué à pousser, mais rien n'est passé : Dortmund s'incline 1-0 et est éliminé de la Ligue des Champions. Malgré tout, l'entraîneur Lucien Favre estime avoir vu de bonnes choses de la part de ses joueurs :

"Je pense que nous avons fait une bonne première mi-temps, au cours de laquelle nous avons eu six occasions de but. Malheureusement, nous n'avons pas pu marquer. Bien au contraire, nous avons encaissé un but quelques minutes après le début de la seconde période. C'était difficile par la suite, car nous devions inscrire cinq buts pour nous qualifier, mais malgré tout, nous avons bien joué. Au final, nous avons perdu 1-0, mais ce n'est pas ce soir que tout s'est décidé."

Soirée difficile pour Mario Götze et le Borussia Dortmund.

L'Ajax sort le tenant du titre

Dans l'autre rencontre de la soirée, c'est un véritable tremblement de terre qui a eu lieu à Madrid. Victorieux 2-1 à Amsterdam il y a trois semaines, le Real était en position confortable au moment de recevoir l'Ajax. Sauf que les jeunes du club amstelldamois ne se sont pas laissés faire, et en quelques minutes, ils sont parvenus à inverser la tendance, grâce à Hakim Ziyech (7ème) et David Neres (18ème). En seconde période, Dusan Tadic a creusé l'écart (62ème), Marco Asensio a réduit la marque pour le Real (70ème), mais Lasse Schöne a mis fin au débat (72ème). L'Ajax s'est finalement imposé 4-1 chez le tenant du titre, et devient l'équipe à craindre de la compétition. Une belle récompense pour ce club historique.

Ziyech, Neres et Tadic, trois des quatre buteurs de l'Ajax qui a fait tomber le Real Madrid, tenant du titre.

Clap de fin pour Boateng, Hummels et Müller

Et puis en bref, sachez que Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller ne joueront plus pour la Mannschaft. Ainsi en a décidé le sélectionneur Joachim Löw, qui leur a dit qu'il ne les appellerait plus, histoire de faire de la place pour les plus jeunes et ainsi préparer les échéances à venir, comme l'Euro 2020 ou encore la Coupe du monde 2022. "C'est une triste nouvelle", a déclaré Jérôme Boateng sur le réseau social Instagram. Les trois joueurs, champions du monde en 2014, vont pouvoir se consacrer entièrement à leur club, le Bayern Munich.