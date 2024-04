Kimmich envoie le Bayern en demi-finales

Après la première période ou les deux équipes se sont accrochées 0-0, le Bayern Munich a réussi à se créer plusieurs occasions sérieuses dès l'entame de la seconde partie jusqu'à l'ouverture de score de Joshua Kimmich.

Le latéral droit allemand a repris de la tête un centre du Portugais Raphael Guerrero à la 63e minute, prenant en contre-pied le gardien d'Arsenal David Raya.

Le score n'a pas évolué et le Bayern Munich a ainsi validé son billet pour les demi-finales après le nul 2-2 lors des quarts de finale aller à l'Emirates stadium à Londres :

“C'est très complexe de défendre contre Arsenal, une équipe qui attaque sur plusieurs fronts et dont le jeu est plus fluide. C'est pourquoi nos joueurs méritent un énorme compliment. Et maintenant nous sommes en demi-finales. Nous sommes fiers d'en faire partie. Nous l'avons absolument mérité grâce à nos performances en Ligue des Champions. Et maintenant, nous verrons dans deux semaines pour les demi-finales et c'est une énorme incitation pour nous. Nous ferons tout pour terminer la saison à Wembley", a dit Thomas Tuchel, entraineur du Bayern Munich.

Tuchel et son Bayern ont éliminé Arsenal en quarts de finale (2-2, 1-0) Image : Peter Schatz/picture alliance

Le Real Madrid en demi-finales

Dans un match des quarts de finale retour le plus indécis, le Real Madrid a, grâce à Rodygro, ouvert le score en première mi-temps. Mais vers la fin du match, le Belge Kevin de Bryune a permis à Manchester City d'égaliser 1-1.

Les deux formations ont, au terme de la prolongation, été départagées par la séance des tirs au but. Un exercice que le Real Madrid a remporté 4 tirs contre 3 des Anglais de Manchester City :

"Nous nous sommes créés des occasions pour gagner, mais le football consiste à marquer des buts et le Real a fait mieux que nous sur les tirs au but. Je dois dire merci du plus profond de mon cœur pour la façon dont mes joueurs ont joué contre cette équipe, mais dans ce business c'est une question de résultats, ils sont en demi-finale, nous non. Mais la performance, l'engagement, étaient exceptionnels", a-t-il dit.

Le Real Madrid et le Bayern Munich rejoignent le Paris Saint Germain et le Borussia Dortmund en demi-finales prévues le 30 avril et le 1er mai pour les matchs aller. Les matchs retours se joueront une semaine après. La finale aura quant à elle lieu le 1er juin au stade de Wembley à Londres.