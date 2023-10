Liberia: le bilan en demi-teinte de George Weah

Plus de 2,4 millions d'électeurs libériens sont aux urnes ce mardi (10.10) dans le cadre des élections générales: présidentielle, législatives et sénatoriales. Le président sortant, George Weah, brigue un second mandat de six ans au nom de la Coalition pour le changement démocratique (CDC). Il affronte 19 autres candidats, dont Joseph Boakai, principal opposant et ancien vice-président sous Ellen Johnson Sirleaf.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18H00 TU. La Commission nationale électorale (NEC) va commencer à rendre publics les résultats à partir de mercredi (11.10) au fur et à mesure du décompte et communiquera les résultats définitifs dans les 15 jours.

Ces élections générales sont organisées pour la première fois sans la présence de la mission des Nations unies au Liberia créée en 2003 pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait plus de 250.000 morts entre 1989 et 2003 et dont le souvenir reste vivace.

Quel bilan retenir du mandat u président sortant George Weah?

Eric Topona a posé la question à Mathias Hounkpè, Directeur-Pays de IFES (International Foundation for Electoral Systems) au Mali.

