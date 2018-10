Les soubresauts de la succession d'Angela Merkel à la tête de la CDU

« Lequel de ces messieurs vous aimeriez ?», demande malicieusement die tageszeitung. "Que ce soit Jens Spahn ou Friedrich Merz, tous les deux conviennent à un public qui se sent actuellement délaissé : les hommes."

Lors de sa quête d'une succession à Angela Merkel, il s'agira pour la CDU de définir sa relation avec l'Europe, sa politique d'intégration et de dissuasion mais aussi d'une autre question fondamentale, prédit le journal : la question de savoir si le changement à la tête de la CDU marquera "le retour dans l'arène politique de ce qui était considéré, heureusement, comme ridicule : la politique des égos et des gros muscles que mènent généralement des hommes donneurs de leçons".

La FRANKFURTER RUNDSCHAU relève un point commun entre les successeurs potentiels d'Angela Merkel,

Jens Spahn, actuel ministre allemand de la Santé

Spahn, Kramp-Karrenbauer et Merz : "la capacité de prendre clairement position et d'en débattre publiquement - une différence centrale avec la chancelière".

Selon le quotidien, son retrait insuffle une nouvelle vie à la CDU. Une alternative semble à nouveau possible qui coupe l'herbe sous le pied à l'AfD, dont la cote stagne dans les sondages.

"Un an avant les importantes élections régionales dans l'Est, en Brandebourg, Thuringe et Saxe, Merkel a ainsi rendu un dernier grand service à son parti et à l'Allemagne", souligne la FRANKFURTER RUNDSCHAU.

« Angela Merkel risque de passer pour un canard boiteux », prévient la SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. « L’intérêt pour sa personne va diminuer. Sa gestion va perdre en importance. Ce qui va compter de plus en plus, c’est quelles alliances se forment à Berlin, quelles personnalités politiques émergent », analyse le journal.

Niels Högel sur le banc des accusés

Et puis un ancien infirmier allemand a avoué les 100 meurtres dont il est accusé à l'ouverture de son procès. La FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG appelle à ne pas pour autant soupçonner tout un système et une catégorie professionnelle qui sauve et soigne d'innombrables personnes chaque jour.

D'autant que le secteur manque de personnel et qu'on est content d'accueillir tout aide-soignant sans être trop regardant, souligne le journal selon lequel il serait « illusoire de vouloir mettre un collègue aux côtés de chaque employé potentiellement responsable de la vie ou de la mort des patients. Mais on doit sans cesse chercher les point faibles » relève le quotidien qui conclut :

« La médecine et les soins vivent de la confiance. Il ne faut pas l'altérer »