Les riches plus riches avec la Covid-19

"Les inégalités tuent", c'est le titre du rapport que l'ONG Oxfam a publié ce lundi et qui montre comment la pandémie de Covid-19 a profité aux plus fortunés du monde.

Selon l'ONG, la planète compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures depuis le début de la pandémie, alors que les inégalités contribuent à la mort d’une personne toutes les quatre secondes.

La fortune des dix hommes les plus riches au monde a donc plus que doublé, passant de 700 milliards de dollars à 1.500 milliards de dollars, pendant les deux premières années de la pandémie.

Au même moment, 99 % de la population mondiale a eu des revenus moins importants que prévus et plus de 160 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté.

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, une des plus grandes fortunes du monde

" Pour les milliardaires, la pandémie a été une aubaine. Les banques centrales ont injecté des milliards de dollars dans les marchés financiers dans le but de sauver l’économie, mais une grande partie a fini dans les poches des milliardaires qui ont profité de la montée en flèche des cours des actions", dénonce Gabriela Bucher, directrice générale d’Oxfam International.

L'inégalité dans l'accès aux vaccins

"Les vaccins étaient supposés mettre fin à la pandémie. Pourtant, les gouvernements des pays riches ont permis à des monopoles et des milliardaires de l’industrie pharmaceutique de bloquer leur approvisionnement à des milliards de personnes. Tout cela conduit à une aggravation de toutes les formes d’inégalités", poursuit la directrice générale d’Oxfam.

Oxfam révèle par ailleurs que les inégalités contribuent à la mort d’au moins 21.000 personnes par jour, soit une personne toutes les quatre secondes. Ces chiffres sont établis sur la base d’estimations du nombre de décès dus au manque d’accès aux services de santé, aux violences basées sur le genre, à la faim et au dérèglement climatique.

L'industrie pharmaceutique a fait de grands profits avec la Covid-19

Mesures fiscales à prendre

"Il y a urgence à répartir plus équitablement les richesses, notamment par le biais de mesures fiscales, afin de réinjecter cet argent dans l’économie réelle et sauver des vies", insiste l’ONG.

Elle propose des solutions : un impôt exceptionnel de 99 % sur les richesses amassées pendant la pandémie par les dix hommes les plus riches du monde permettrait, selon Oxfam, de financer suffisamment de vaccins pour immuniser le monde entier, financer la protection sociale, financer l’adaptation au changement climatique et de réduire les taux de violences basées sur le genre dans plus de 80 pays .

Jeff Bezos, une des grandes fortunes du monde

D'après le magazine Forbes, Elon Musk, le patron de Tesla, Jeff Bezos celui d'Amazon, Bill Gates le fondateur de Microsoft, Mark Zuckerberg de Facebook ou Larry Ellison d'Oracle font partie des dix personnes les plus riches du monde.

Oxfam a publié son rapport en marge de l'ouverture ce lundi, du Forum mondial de Davos.