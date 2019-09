Les raisons de la montée de la xénophobie en Afrique du Sud

Journal 17hTU ( 20.08.19)

Au menu : des séparatistes camerounais condamnés à perpétuité pour "terrorisme" et "sécession". Au Soudan, le Conseil souverain devait être mis en place mais les militaires et les civils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les derniers les détails cet organe. A Ségou, au centre du Mali, le nombre de déplacés internes a triplé en un an.