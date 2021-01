Les pro-Trump attaquent le capitole, le Congrès évacué

Joe Biden : accueil mitigé des Africains

Alors que Donald Trump n’a jamais foulé le sol africain, des Africains espèrent que le nouveau président va effectuer une visite sur le continent et prendre position sur des questions brûlantes. D’autres en revanche n’attendent pas grand-chose du président démocrate. Il reste le dirigeant des Etats-Unis et non celui de l’Afrique. C’est ce qu’ils disent dans ce Club.