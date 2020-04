Les JO seront annulés si la pandémie n'est pas contenue

Initialement prévues du 24 juillet au 9 août prochains, les XXIIIèmes Olympiades de l'ère moderne ont été reportées d'un an, et sont censées se dérouler du 23 juillet au 8 août 2021, tandis que les Jeux Paralympiques auront lieu (en principe) du 24 août au 5 septembre 2021. Mais si la pandémie est toujours en cours l'été prochain, "alors il faudra annuler" les Jeux, a déclaré mardi Yoshiro Mori dans une interview accordée au quotidien sportif Nikkan. La raison est simple : il serait impossible de reporter les JO une nouvelle fois.

Un nouveau report s'annonce compliqué

La semaine dernière, le président du comité d'organisation des Jeux de Tokyo 2020 avait déjà souligné que, "en pensant tant aux athlètes qu'aux problèmes engendrés pour l'organisation, il est techniquement difficile de reporter de deux ans" la compétition. Par ailleurs, Yoshiro Mori a cette fois-ci rappelé qu'à l'ère moderne, les JO n'avaient été reportés qu'en temps de guerre, et que cette lutte contre le Covid-19 était une "bataille contre un ennemi invisible".

Reste à savoir si d'ici l'an prochain, cette pandémie sera contenue, et surtout, si l'on trouvera un vaccin. Si le virus est contenu, "nous organiserons les Jeux en paix l'année prochaine", a répété Yoshiro Mori, "c'est le pari fait par l'humanité".

Robert Herbin n'est plus

Sinon, sachez que le football français a perdu une de ses figures majeures : Robert Herbin est décédé la nuit dernière à l'hôpital nord de Saint-Etienne, où il avait été admis il y a quelques jours en raison de problèmes cardiaques. Joueur solide de l'AS Saint-Etienne des années 60, Herbin était devenu entraîneur des Verts en 1972, à l'âge de 33 ans seulement.

Un palmarès inégalé

Pendant onze ans, celui qui était surnommé "Le Sphinx" a contribué à bâtir la légende de Saint-Etienne, et avec des joueurs comme Salif Keita, Michel Platini et autres Dominique Rocheteau, a fait de l'AS Saint-Etienne le plus grand club français des années 70. En tant que joueur et entraîneur, Robert Herbin a remporté la bagatelle de dix titres de champion, ainsi que six Coupes de France. L'unique regret de sa carrière restera probablement la défaite en finale de Coupe d'Europe des Clubs champions, à Glasgow en 1976, face au Bayern Munich de Franz Beckenbauer et Gerd Müller. "Le Sphinx" était âgé de 81 ans.