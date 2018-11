Les Evêques togolais désavouent les acteurs politiques

La conférence des Evêques du Togo révèle que de nombreux signaux indiquent des dangers imminents pour leur pays à cause de la situation politique. Selon elle, la préparation unilatérale des élections législatives risque de plonger le pays vers le chaos.

"Alors que se rapproche la date des élections législatives convoquées par le gouvernement, la tension ne cesse de monter et nous redoutons le pire, si rien n’est fait à temps pour désamorcer la situation et apaiser le climat. A juste raison, beaucoup de citoyen s’interrogent sur l’avenir de notre pays face à la radicalisation des positions des différents acteurs politiques", a expliqué Mgr Denis Amuzu-Dzakpah, Archevêque de Lomé.

Changement profond

Pour les Evêques, le Togo a besoin d’un changement profond dans la manière de faire la politique. Et cette sortie est bien accueillie par la société civile togolaise. Spéro Mahulé, membre de la société civile, apprécie positivement cette sortie des Evêques.

"C’est le signal d’alerte. C’est vraiment important de se rendre compte aujourd’hui : il y a une telle radicalisation des deux parties que nous frisons le chaos complet" explique Mahule.

Pour l’acteur de la société civile togolaise, les Evêques ont fait une bonne sortie. "Ils ont révélé les erreurs et égarement du pouvoir, les erreurs et égarement de l’opposition, les erreurs et égarement de la population. Je pense que c’est un bon message qui est lancé pour que chacun se réveille", estime Spéro Mahulé et il espère que les acteurs politiques mettront à profit le message de la Conférence épiscopale du Togo.

"Comme le soulignent les Evêques eux-mêmes, la conquêtes du pouvoir pour les uns, le maintien au pouvoir pour les autres font que malheureusement, les calculs partisans vont toujours demeurer. Les gens vont balayer du revers, la position des Evêques. Vous allez voir, peut être que comme d’habitude on va commencer par les insulter et à les renvoyer à leur sacerdoce comme si ce qu’ils ont fait ne rentre pas dans leur sacerdoce", regrette Spéro Mahulé de la société civile.