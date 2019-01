Les dirigeants politiques boudent le forum de Davos

Chacun est empêtré dans ces propres affaires. Donald Trump doit gérer un shutdown qui n’en finit plus, Theresa May se prépare à un Brexit qui s’annonce tumultueux, et Emmanuel Macron doit face chaque week-end aux manifestations des gilets jaunes. Face à ces situations de crise, difficile de trouver le temps de se rendre à la station alpine de Davos où se tient le Forum économique mondial.

Un à un, les dirigeants politiques de nombreux Etats ont annulé leur venue au Forum. Le dernier en date est le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa qui, face aux manifestations de plus en plus nombreuses dans son pays, a interrompu dimanche sa tournée à l’étranger.

Des participants de tous les continents

Malgré ces absences, le président du Forum économique mondial, Borge Brende, se veut optimiste : "37 chefs d’État européens et eurasiatiques seront présents, neuf du Proche-Orient. Six présidents d’Amérique latine feront le voyage, ainsi que six ou sept venant du continent africain. Le vice-président chinois Whang sera présent, et nous attendons des États-Unis de nombreux membres du Cabinet."

En l'absence de Donald Trump, la tête d’affiche de cette édition 2019 sont le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre japonais Shinzo Abe, le vice-président chinois Wang Qishan et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. De nombreux dirigeants africains sont également présents, c’est le cas du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, du premier ministre d’Ouganda Yoweri Kaguta Museveni, Faiez Al Serrag de Libye, Abiy Ahmed d’Ethiopie, et du président rwandais Paul Kagame.

Climat, populisme et nationalisme

Voilà plus de 48 ans que les élites politiques et économiques du monde entier se retrouvent à Davos pour y discuter des problèmes de la planète. En à peine 4 jours, ils débateront de thématiques aussi ambitieuses que la révolution numérique, les frustrations liées à l’échec de la mondialisation, le réchauffement climatique, ou encore la montée du populisme et du nationalisme… Un vrai challenge pour M. Brende : "Chaque thème abordé est une épreuve. Pris tous ensemble, ils semblent presque insurmontables. On ne pourra venir à bout de ces problèmes qu’en travaillant tous ensemble".

Écouter l'audio 00:50 Now live 00:50 min Écoutez la réaction de Christine Lagarde

Face à l’urgence climatique et aux nombreux défis économiques, la coopération internationale est primordiale. Pourtant, jamais les absents n’auront été aussi nombreux à Davos. Les organisateurs annonçaient plus de 3000 participants. Ils ne seront finalement que 2500.