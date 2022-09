Les dirigeants du FC Bayern soutiennent Julian Nageslmann

N'importe quel entraîneur du Bayern Munich serait sous le feu des critiques après trois matchs nuls et une défaite en sept journées de Bundesliga. Julian Nagelsmann ne déroge pas à cette règle.

Déjà contesté la saison passée pour n'avoir remporté "que" le titre de champion d'Allemagne et surtout pour avoir été éliminé par Villarreal en quarts de finale de la Ligue des champions, l'entraîneur ne fait pas l'unanimité en Bavière.

Le triumvirat monte au créneau

Oliver Kahn, Herbert Hainer et Hasan Salihamidžić sont les trois hommes forts du Bayern Munich

Mais pour le moment, les dirigeants du Bayern Munich assurent publiquement toujours faire confiance à Nagelsmann.

Oliver Kahn, le directeur général, Hasan Salihamidžić, le directeur sportif ou encore Herbert Hainer, le très discret président du club, sont tous montés au créneau ces derniers jours pour défendre Nagelsmann.

"Il n'y a pas plus de pression que cela en interne. Il y a toujours de la pression en général, parce que nous sommes le Bayern Munich et nous voulons toujours gagner. Mais que ce soit Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić ou moi-même, nous soutenons tous Julian Nagelsmann. Nous sommes convaincus par ce qu'il fait",a assuré devant la presse Herbert Hainer.

Nagelsmann, le symbole d'un nouveau Bayern

Julian Nagelsmann s'est récemment rendu à l'Oktoberfest avec son équipe, comme le veut la tradition

La déclaration du président du Bayern Munich prouve que si Nagelsmann doit vite redresser la barre, de préférence dès vendredi soir face au Bayer Leverkusen, il jouit tout de même d'un capital confiance plus grand que certains de ses prédécesseurs. Carlo Ancelotti et Niko Kovač avaient tous deux été débarqués pour mauvais résultats en première partie de saison, respectivement en 2017 et 2019.

Mais contrairement à ces deux entraîneurs, Julian Nagelsmann est la clé de voûte du projet de renouvellement du Bayern Munich. Courtisé par les plus grands clubs européens après ses réussites à Hoffenheim et à Leipzig, le Bavarois avait finalement choisi de rejoindre en 2021 un Rekordmeister qui lui faisait les yeux doux depuis longtemps..

Un départ synonyme d'échec majeur pour la direction

Signe de la volonté d'inscrire Nagelsmann au cœur d’un projet de longue durée, le Bayern Munich a fait signer un contrat de cinq ans au jeune entraîneur.

Son style, que Herbert Hainer qualifie d' "innovant" et de "créatif", doit propulser le Bayern Munich vers les sommets, notamment sur la scène européenne. Le renvoyer après seulement quinze mois serait un désaveu terrible pour le comité exécutif du club allemand.