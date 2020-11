Les Burkinabè de la diaspora vont voter pour la première fois

"C'est une première et on est tellement contents. On n’a jamais vu ça ici", commente Awa Dah d’origine burkinabè, âgée de plus de quarante ans. Mais elle n’a jamais exprimé son droit de vote et ne veut pas rater ce premier scrutin de la diaspora.

Pour la présidentielle couplée aux législatives de dimanche 22 novembre, ce sont plus de dix mille Burkinabè comme Awa, qui iront aux urnes. C’est une grande première, soutient Moumouni Pograwa, président du mouvement politique ‘’C’est le moment’’ et par ailleurs président de la diaspora Burkinabè de Côte d’Ivoire.

13 candidats sont en lice pour la présidentielle de dimanche

Pour lui, "la diaspora n’a jamais participé aux élections présidentielles. Et c’est la première fois dans l’histoire de notre pays. Et pour que ça soit ainsi, il a fallu vraiment lutter avec tous les régimesqui se sont succédés. Aujourd’hui cette réalité est le prix de grandes luttes. J'éprouve un sentiment de fierté parce que nous avons participé à ces luttes-là."

Écouter l'audio 02:16 Les explications de Julien Adayé à Abidjan

Mamady Ouédraogo votera aussi pour la première fois, une opportunité que ses parents n’ont jamais eue. "Un sentiment de joie. C’est la toute première fois. Nos parents et nos grands-parents étaient ici, ils n’ont jamais voté. Pour nous, c’est une chance qui s’ouvre. Alors nous allons la saisir."

Attentes

Les Burkinabè de Côte d’Ivoire attendent beaucoup de la prochaine administration qui se mettra en place après ces élections.

"Mettre en place une politique pour permettre à la diaspora de pouvoir retourner au Burkina Faso pour faire des investissements."

"Surtout nous les femmes, il n’a qu’à tout faire pour installer une banque ici, qui peut nous faire des prêts, on travaille et puis on rembourse. C’est ce que nous voulons."

Près de cinq millions de Burkinabè qui vivent aujourd’hui en Côte d’Ivoire. Ils sont tous bien intégrés et on les retrouve dans tous les secteurs d’activités économiques du pays. Il y’a même des campements, des villages et des quartiers en leurs noms. Ils n’oublient cependant pas leurs origines. C’est pourquoi, les Burkinabé rencontrés sont fiers de désormais pouvoir participer à la vie politique de leur pays.