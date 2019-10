Les écoles publiques sont gratuites mais surchargées en RDC

Info Matin du 02.09.2019 (07.00 UTC)

À la Une ce matin : la justice refuse la sortie de prison de Nabil Karoui, un de deux candidats au second tour la présidentielle ! Au Niger, on se prépare aussi pour des élections en 2020. La révision du fichier électoral a été lancéehier, l'opposition crie au scandale ! Le porte-parole du gouvernement rassure... et aussi au menu, la gratuité de l'école en RDC qui pose de graves problèmes.