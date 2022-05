Afrique

Le secteur minier burkinabè face à de nombreux défis

Bien qu'il emploie plus de deux millions de personnes, travailler dans le secteur minier au Burkina Faso devient de plus en plus dangereux

Des personnes déversent des bacs de granit à la mine de granit de Pissy, dans le centre de Ouagadougou, le 29 janvier 2022.