Le Sénégal ferme ses eaux à des chalutiers étrangers

Le Sénégal a décidé de refuser ses eaux à au moins 54 chalutiers étrangers, après une campagne conjointe des défenseurs de l'environnement et des pêcheurs locaux en lutte pour leur survie. Le secteur vital de la pêche sénégalaise, qu'il s'agisse des petits pêcheurs, très majoritaires, des plus gros professionnels ou des femmes transformatrices du poisson, fait cause commune avec les défenseurs de l'environnement.

Pour Moussa Mbengue, le secrétaire exécutif de la l'Apeda, l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale, basée à Dakar, le refus d'octroi de permis de pêche s'explique par la lutte contre la surpêche asiatique et européenne.

