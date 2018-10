Le Royaume-Uni s'éloigne de plus en plus de l'UE

"Theresa May veut rendre la vie dure aux émigrés européens", titre Die Welt dans son édition en ligne. "Quiconque veut y vivre et y travailler devra à l’avenir pouvoir prouver qu'il gagne suffisamment d'argent et le regroupement familial ne devrait être possible qu'avec l'avis favorable de l'employeur", résume le quotidien.

Quant à Die Zeit, le journal estime que les conservateurs britanniques, qui tiennent leur congrès ce mardi, n’ont rien à offrir d’autre que le Brexit et souligne aussi les divisions au sein du parti : "Malgré l’opposition dans ses propres rangs, Theresa May est accrochée à sa proposition sur le Brexit. De son côté, Boris Johnson tente d’obstruer la politique de May parce qu’il veut devenir Premier ministre."

L'ex-ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a dénigré la proposition de Theresa May qui prévoit de conserver une relation commerciale étroite avec l'Union européenne

La Süddeutsche Zeitung note pour sa part la pression sur la Première ministre britannique. Une pression provenant de la ligne dure de son parti qui penche en faveur d’une rupture plus radicale avec l’Union européenne.

La Frankfurter Allgemeine Zeitung met en lumière les dissensions profondes entre l’approche de May et celle des Européens. Par exemple sur le commerce : "Quand la Grande-Bretagne demande à avoir un statut privilégié dans le commerce des marchandises, Bruxelles, à travers son négociateur Michel Barnier, rejette cette option, évoquant la non-divisibilité du marché européen."

Ce que soutient entièrement le journal de Francfort. "L'Union européenne ne peut pas être intéressée à faire du marché unique un magasin de libre service dans lequel chaque participant choisit ce qui lui convient", renchérit le journal.

Nouveau projet de loi sur l’immigration en Allemagne

Nous avons besoin de travailleurs de pays tiers," a reconnu le ministre de l'Intérieur (CSU), Horst Seehofer, par ailleurs très critique à l'égard de la politique d'accueil des réfugiés décidée par Angela Merkel en 2015.

"Six mois pour trouver un emploi, un statut sécurisé pour ceux qui sont tolérés et la priorité aux locaux" : voilà comment résume Die Welt le contenu de l’accord obtenu par la coalition gouvernementale. Un accord qui, selon le journal, est une chance pour les travailleurs étrangers qualifiés.

La Süddeutsche Zeitung observe que l’idée de ce projet est de rendre l’Allemagne plus attrayante pour les travailleurs étrangers provenant de pays tiers. "Il a été conçu pour contrôler les voyages de ces derniers vers l’Allemagne", conclut le journal de Munich.