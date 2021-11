Le Prix Goncourt 2021 revient à un Sénégalais

Mohamed Mbougar Sarr devient à 31 ans le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être distingué par le plus prestigieux des prix littéraires français.

Son œuvre "La plus secrète mémoire des hommes" a séduit les membres du jury.

Tout comme Amélie Nothomb, Mohamed Mbougar Sarr faisait figure de favori, et c’est lui qui l'a emporté dès le premier tour, avec six voix sur les dix du jury.

"Je ressens beaucoup de joie. Tout simplement", a-t-il déclaré, à son arrivée au restaurant Drouant où le prix lui a été remis.

Tradition respectée

Après une édition 2020 par visioconférence, le Goncourt était remis, comme le veut la tradition, au restaurant Drouant, dans le quartier de l'Opéra à Paris.

Mbougar Sarr a remporté le Goncourt avec son roman "La plus secrète mémoire des hommes".

"Avec ce jeune auteur, on est revenu aux fondamentaux du testament du Goncourt", a affirmé le secrétaire de l'Académie, Philippe Claudel. Le président de l'Académie Goncourt, Didier Decoin, de son côté a salué un "hymne à la littérature" en parlant de l’œuvre de Mohamed Sarr.

Lors de la délibération, d'autres voix sont allées au Français Sorj Chalandon pour "Enfant de salaud" et à l’écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert pour “Milwaukee Blues".

Le prix Goncourt, décerné par un jury de sept hommes et trois femmes, rapporte un chèque de dix euros, mais il garantit des ventes en centaines de milliers d'exemplaires.

Le sacre en 2020 de "L'Anomalie", roman fantasque d'Hervé Le Tellier, avait généré en librairie un engouement jamais vu depuis "L'Amant" de Marguerite Duras en 1984, avec plus d'un million d'exemplaires vendus.