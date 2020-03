Le monde sportif salue le report des Jeux Olympiques

Le patron de l’athlétisme mondial, Sebastian Coe, a été un des premiers à féliciter le Comité international olympique (CIO) ainsi que le comité d’organisation de Tokyo 2020. Via un communiqué de presse, le président de l’IAAF a déclaré que “la volonté des athlètes” avait été respectée. “Nous sommes sûrs que cette décision va donner aux athlètes, aux officiels et aux bénévoles un peu de répit et de clarté dans cette situation inédite et incertaine”, a-t-il ajouté.



De son côté, le Français Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon, qui militait depuis des semaines pour un report, s’est exprimé par le biais de Twitter. Pour lui il n’y a “aucun problème”, “nous pouvons attendre” a-t-il écrit sur le réseau social.

Un choix rassurant

En Allemagne, on se réjouit surtout d’un report à l’année prochaine. Pendant un temps, l’idée d’organiser les JO cet automne au lieu de cet été semblait s’imposer au sein du CIO. Mais l’organisation a fini par céder aux pressions extérieures, et a choisi l’été 2021. Un vrai soulagement pour le champion olympique du lancer de javelot, Thomas Röhler :

"Ce qui m'a particulièrement réjoui, c'est de voir écrit dans le communiqué que les JO étaient reportés à 2021, et non à la fin de l'année 2020. D'une part, cela nous donne, à nous les athlètes, une planification plus sûre; d'autre part, cela nous donne un peu plus de sécurité par rapport au coronavirus"

Ce report aura évidemment des conséquences sur le calendrier sportif mondial puisque de nombreuses compétitions prévues en 2021 devront être décalées pour faire place aux JO. C’est notamment le cas des championnats du monde d’athlétisme, qui devaient se tenir du 6 au 15 août 2021 à Eugene, aux Etats-Unis, et qui seront sans doute reportés à 2022.

Les tribunes du Borussia Dortmund attendent le retour des spectateurs

La Bundesliga dans l'attente

En football, la Bundesliga ne devrait pas reprendre avant le 30 avril. C’est en tout cas ce que recommande la Ligue Allemande de football aux 36 clubs de première et deuxième division. Suite à une réunion hier de son comité exécutif, la DFL a cependant réitéré son intention de voir la saison 2019/2020 se terminer avant le 30 juin prochain. Il reste neuf journées de Bundesliga à disputer.

Pour le moment, après 25 journées, le Bayern Munich est en tête, avec quatre points d’avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund. Les deux clubs devaient s’affronter dans un choc décisif pour le titre le 4 avril prochain.