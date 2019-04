Le maréchal Haftar échoue à prendre le contrôle de Tripoli

Le maréchal Khalifa Haftar avait appelé jeudi 4 avril ses hommes, qui jusqu’à présent contrôlent l’Est et une grande partie du sud du pays, à descendre sur la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale.

Mais les pro-Haftar ont été repoussés à une trentaine de kilomètres de la ville. Des dizaines de combattants de l'homme fort de l'Est ont été faits prisonniers et leurs véhicules saisis. La tension reste élevée dans le pays. Craignant un embrasement, Moscou a mis en garde contre une "reprise du bain de sang". Avant la Russie, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et Abou Dhabi ont appelé "toutes les parties" libyennes à faire baisser "immédiatement les tensions".

Cette nouvelle escalade intervient alors que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est en visite à Tripoli. Le patron de l'ONU a rencontré Khalifa Haftar après que ses forces aient été repoussées. L’objectif selon Antonio Guterres est d'éviter une confrontation militaire. Le secrétaire général de l'ONU, s'est dit "extrêmement inquiet" après sa rencontre avec le maréchal.

Khalifa Haftar montre ainsi son refus d’une solution négociée. C'est du moins ce qu'affirme Majed Nehme, spécialiste du monde arabe. Il nous explique pourquoi les efforts diplomatiques de ces dernières années n’ont pas permis une réelle avancée en vue d’une solution politique.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter Majed Nehme.