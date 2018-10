Le médecin congolais Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix

Deux champions de la lutte contre les violences sexuelles employées comme "armes de guerre" dans les conflits ont reçu le prix Nobel de la paix 2018 : le médecin congolais Denis Mukwege et la Yazidie Nadia Murad.

Denis Mukwege, gynécologue de formation, vient en aide aux femmes congolaises victimes de violences sexuelles dans sa clinique de Bukavu, dans le Sud-Kivu. Il avait déjà reçu le prix des Droits de l'Homme des Nations Unies, le Prix Nobel alternatif en 2013, ou encore le prix Sakharov.

Une vie au service des autres

Cette dernière reconnaissance avait été obtenue en 2014, et à l'époque le docteur confiait à la DW que "ce prix avait une très grande valeur", "une reconnaissance de la lutte que mènent les femmes contre les violences sexuelles en RDC". Âgé de 63 ans, marié et père de cinq enfants, le Dr Mukwege a passé une grande partie de sa vie au service des autres. Après des études de médecine au Burundi, il revient exercer en RDC, avant de prendre le chemin de la France pour se spécialiser en gynécologie-obstétrique. Mais Denis Mukwege revient toujours en RDC. Après la destruction de l'hôpital de Lemera, il crée lui-même l'hôpital de Panzi, en 1999.

Cet établissement se veut au service des femmes, d'abord pour qu'elles puissent accoucher convenablement. Le docteur sera aussi rapidement décrit comme celui "qui répare" les femmes, de par ses interventions pour tenter de venir en aide à toutes celles qui ont été violées. Quelques 50.000 victimes sont déjà passées dans l'hôpital de Panzi depuis 1999.

Un médecin engagé

S'il est médecin à temps plein, le docteur Mukwege est aussi devenu le porte-parole de millions de citoyens. Celui de femmes d'abord : il lance le mouvement féministe masculin, V-Men Congo, en 2014. Il est aussi de ceux qui demandent aux multinationales de mieux contrôler leurs chaînes d'approvisionnement pour s'assurer qu'elles n'achètent pas des "minerais du sang" dans l'est de la RDC.

À Bukavu et dans tout le pays, on a souvent vu en lui l'un des potentiels dirigeants d'une éventuelle transition politique sans la participation de Joseph Kabila.

Dr. Mukwege veut guérir la RDC, mais pas seul

Dans une interview à la DW l'an dernier, il répétait "qu'un seul homme ne pouvait changer le Congo, mais que chaque Congolais a un rôle à jouer pour l'intérêt collectif".

Fin juin, il appelait les Congolais "à lutter pacifiquement" contre le régime du président Joseph Kabila plutôt que de miser sur les élections du 23 décembre "dont on sait d'avance qu'elles seront falsifiées".

Nadia Murad, autre héroïne la lutte contre les violences sexuelles

Le docteur Denis Mukwege a été récompensé avec l'Irakienne Nadia Murad par le comité norvégien du prix Nobel. Issue de la minorité Yazidie, la jeune femme âgée de 25 ans aujourd'hui, a été réduite en esclavage sexuel par le groupe djihadiste État islamique pendant trois mois à Mossoul, en 2014, avant de parvenir à s'évader.

Depuis 2016, elle est devenue ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains. Ses six frères et sa mère ont été tués par l'EI et Nadia Murad milite désormais pour que les persécutions commises contre les Yazidis soient considérées comme un génocide.

Le prix Nobel leur sera remis officiellement à Oslo le 10 décembre prochain.