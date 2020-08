Le Liban, au lendemain d'une double explosion : 100 morts et des milliers de blessés

Selon le bilan de la Croix Rouge, plus de 100 personnes ont perdu la vie et quatre mille autres sont blessées suite à ces explosions spectaculaires au port de Beyrouth ce mardi (04.08.2020).

Une première explosion a été entendue à Beyrouth, agglomération de quelque deux millions d'habitants, suivie d'une autre, très puissante, qui a provoqué un gigantesque champignon dans le ciel. Les immeubles ont tremblé et les vitres ont été soufflées à des kilomètres à la ronde.

La double explosion survient en pleine crise économique au Liban

Une erreur "inadmissible"

Le Premier ministre Hassan Diab a expliqué que la catastrophe est survenue dans un magasin où étaient stockées 2.750 tonnes d'ammonium de nitrate. Il a décrété un jour de deuil national, promettant que les responsables rendraient des comptes. En effet, le matériel serait stocké "sans mesures de précaution".

"Il est inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium, estimée à 2.750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution. C'est inacceptable et nous ne pouvons pas nous taire", a déclaré le Premier ministre devant le Conseil supérieur de défense.

Dans les ruines fumantes du port de Beyrouth, au milieu d'immeubles éventrés, les secouristes tentaient encore ce mercredi matin de retrouver des victimes. "J'étais en train d'aller au travail quand j'ai vu une épaisse fumée et des flammes et quelques instants après, j'ai ressenti l'explosion et ça m'a projeté en l'air", a déclaré un témoin.

La Croix Rouge libanaise évoque un bilan alourdi à 100 morts

Un choc ressenti à plus de 200 km

La capitale libanaise, déclarée ville "sinistrée", s'est réveillée sous le choc, après ces explosions d'une telle puissance qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3. Dans l'épicentre de l'explosion, dont le souffle a été ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres, le paysage est apocalyptique: les conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues, les voitures sont calcinées, le sol jonché de valises et de papiers provenant des bureaux avoisinants, soufflés par les explosions.

Réactions internationales

De nombreux pays ont réagi et proposé leur soutien au Liban. L'Allemagne a exprimé son émotion. Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a écrit sur son compte Twitter : "L'Allemagne est aux côtés du Liban durant ces heures sombres". Des employés de l'ambassade d'Allemagne font partie des blessés.

Dans son message, la chancelière allemande Angela Merkel a dit être bouleversée par les images et les témoignages.

Selon le représentant résident de la fondation allemande Konrad-Adenauer, Malte Gaier, des scènes de chaos se sont déroulées après les explosions. Dans une interview à la chaîne Deutschlandfunk, il a décrit un afflux impressionnant vers les hôpitaux. Le réseau électrique du pays a été fortement endommagé selon lui.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que son pays enverrait au Liban, des aides matérielles sanitaires. L'Union européenne, Israel et les Etats-Unis ont aussi annoncé du soutien.