Le général Gaïd Salah appelle les Algériens à "s'unir" avec l'armée

En Algérie, le chef d'Etat major des armées Gaïd Salah prend de plus en plus de place. Deux discours en deux jours pour le général ! Il a appellé, ce mardi, les Algériens à "s'unir avec l'armée pour empêcher les instigateurs de plans pernicieux d'infiltrer la contestation".

Depuis la démission forcée du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, le chef de l’État major des armées prend de plus en plus de décisions. Rien d'étonnant pour Said Salhi, le vice président de la ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme.

