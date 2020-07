Le décès d'un chanteur populaire ravive les tensions en Éthiopie

Economie, migrations, culture : les dessous de la paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée

La viabilité d'une telle paix dépend des causes qui y ont déterminé les acteurs. L'Erythrée a une position intéressante sur le plan géopolitique mais c'est un pays qui préoccupe l'Occident du point de vue des migrations. Or comme tout traité de paix, la mise en oeuvre des bonnes relations entre Addis Abeba et Asmara dépend de paramètres culturels et sociologiques de taille.