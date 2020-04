Le Covid-19 sème la zizanie entre les USA et la Chine

La Chine aurait-elle pu arrêter l'épidémie de Covid-19 avant qu'elle ne commence ? C'est l'avis de Donald Trump. Que ce soit avec Pékin ou l'OMS, le président américain cherche des responsables.

L'épidémie "aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence et elle ne l'a pas été. Et maintenant, le monde entier souffre à cause de cela", a déclaré Donald Trump sur son compte Twitter