Le coronavirus s'internationalise de plus en plus

Ce que nous avons appris du coronavirus, écrit la Süddeutsche Zeitung, est qu’il se comporte de manière imprévisible, qu'il est devenu actif dans le monde depuis longtemps et, comme en Italie, qu'il apparaît dans des endroits qui n'ont aucun lien avec les foyers précédents".

Cela dit, le journal de Munich juge inopportunes les mesures visant à fermer ses frontières pour se protéger, à l’instar de la Turquie envers l’Iran.

Le fait de tenir loin les porteurs du virus ou de les mettre en quarantaine est une mesure médicale importante. "Mais, précise le journal, cela n’aura d’effet que si les personnes isolées reçoivent des soins médicaux complets, de la nourriture, de l'eau - et une attention humaine".

De son côté, la Frankfurter Allgemeine Zeitung appelle à se méfier de ceux qui propagent la peur, "ces prétendus experts en virus qui spéculent sur la poursuite de la propagation de la maladie, ainsi que les représentants des entreprises qui appellent à l'aide prématurément."

Pour sa part la Rheinpfalz prédit une augmentation du nombre de cas en Allemagne : "Ce n’est qu’une question de temps, d'autant plus qu'aucun autre pays européen n'a eu un échange économique aussi intense avec la Chine que l'Allemagne."

La Neue Osnabrücker Zeitung juge quant à elle adéquate les mesures drastiques prises par l’Italie avec la fermeture d’une douzaine de lieux, l’annulation d’événement et le report de matchs de football. L'Italie a enregistré 283 cas dont 7 décès déjà annoncés.

"Ces actions en Italie sont préoccupantes, note le journal, surtout en Europe, qui est fière de sa liberté de circulation et d'échange de biens et de marchandises."

Législatives en Iran

Les éditorialistes allemands se sont aussi intéressés aux élections législatives de vendredi dernier en Iran. Les conservateurs sont sortis victorieux de ce scrutin dans un contexte de faible participation.

A en croire la Tageszeitung, le régime iranien peut désormais retirer en toute confiance le mot "république" de son nom.

"Avec l'élection primaire, organisée par le Conseil des gardiens et qui a exclu les candidats ayant des opinions différentes, le Parlement s'est transformé en une assemblée de béni-oui-oui loyaux au leader révolutionnaire", regrette le journal de Berlin.

"Le résultat des élections ainsi que le faible taux de participation montrent à quel point le fossé entre les chefs religieux et le peuple iranien est profond", observe pour conclure le Neues Deutschland.