"Le changement climatique a pris possession de l'Allemagne"

"Les fermiers sont désespérés", commente la Tageszeitung. Selon la Taz, il ne reste plus que 267.000 entreprises agricoles dans toute l'Allemagne. Face à cela, plusieurs milliers de tracteurs ont pris la route de Berlin pour manifester contre la politique du gouvernement.

Le journal écrit qu'aucun autre groupe n'est aussi motivé que ces paysans désespérés. Mais les agriculteurs, souligne la Taz, ne sont pas les plus pauvres. On oublie que dans les années 1930, de nombreuses fermes étaient si petites que leurs propriétaires sont parfois morts de faim.

Aujourd'hui, l'agriculture est devenue une sorte d'industrie soumise aux mécanismes du capitalisme. La plupart des agriculteurs conventionnels sont convaincus que seule une agriculture "moderne" a un avenir. Ils sont favorables à l'industrialisation de leurs exploitations. Mais ils doivent aussi accepter les règles qui s'appliquent à d'autres industries - par exemple que les déchets ne doivent pas être déversés dans la rivière la plus proche, écrit le journal.

Les pics de chaleur au-dessus de 30 °C

La préservation de l'environnement est au cœur du rapport sur l'accélération du réchauffement climatique présenté mardi par le gouvernement fédéral qui démontre que "l'Allemagne subit le réchauffement de la planète avec des conséquences considérables pour l'environnement, la société et la santé", note la Suddeutsche Zeitung. Le quotidien insiste sur "l'urgence de prendre des mesures pour contrer ces conséquences".

La Suddeutsche explique que ceux qui prennent leur temps pour protéger le climat paieront ensuite le double et le triple.

Il peut être coûteux d'interdire les gaz à effet de serre dans l'industrie, les transports et la vie quotidienne.

Mais il est beaucoup plus coûteux de ne pas le faire. "Le tableau dressé par le rapport de 250 pages sur la stratégie allemande d'adaptation au changement climatique est sans appel", écrit die Welt. Depuis 1951, le nombre de journées de fortes chaleurs est passé de trois à dix par an, l'Allemagne a même connu un pic de plus de 20 jours en 2019. Ainsi pour Frankfurter Allgemeine Zeitung, le réchauffement de la planète n'a plus rien de virtuel en Allemagne.

Mais il y a peut-être encore des chances d'échapper aux pires conséquences. Ne pas agir à temps serait un échec à l'échelle planétaire, conclut la Suddeutsche Zeitung.