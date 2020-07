Le Ballon d'Or 2020 ne sera pas décerné

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle : pour la première fois depuis sa création en 1956, la récompense individuelle suprême dans le football ne sera pas décernée. La cause principale est évidemment la pandémie de coronavirus, qui a tronqué la saison. Interrogé par Eric Topona, Frank Simon, journaliste à France Football et spécialiste - entre autres - du football africain, revient sur les conséquences d'une telle décision de la part du magazine :

"Les conséquences de ne pas attribuer le Ballon d'Or France Football et les autres récompenses pour l'année 2020 sont les suivantes : il n'y aura pas de cérémonie, pas de référundum lancé à partir du mois d'octobre auprès des 220 jurés hommes et femmes qui votent à la fois pour le Ballon d'Or France Football masculin, le Ballon d'Or France Football féminin, le Trophée Kopa du meilleur espoir et le Trophée Yachine du meilleur gardien."

Lionel Messi devra attendre 2021 pour connaître son successeur

Probables regrets pour Benzema et Lewandowski

Une décision qui sera peut-être difficile à avaler pour certains. Le report d'une compétition telle que l'Euro 2020 avait quelque peu rebattu les cartes; et quelques joueurs, auteurs d'une saison exceptionnelle, auraient pu prétendre à ce trophée, comme l'explique Frank Simon :

"Je pense qu'un joueur comme l'attaquant français Karim Benzema du Real Madrid aurait eu toutes ses chances, au regard de ce qu'il peut faire. Je pense que le Polonais Robert Lewandowski, qui évolue au FC Bayern Munich, aurait également eu toutes ses chances. Ce sont des garçons qui ont eu à briller jusqu'à présent, et ils vont sans doute continuer à le faire. On aurait pu imaginer qu'ils auraient été bien placés."

Robert Lewandowski a réalisé une saison (et une année) exceptionnelle avec le FC Bayern Munich

Outre Karim Benzema et Robert Lewandowski, voire les habituels Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, un autre joueur aurait pu prétendre à cette récompense suprême :

"Kylian Mbappé, aussi. Avec le Paris Saint-Germain, il a réalisé de belles choses jusqu'à présent, même si le championnat n'a pas repris après le 30 avril. Je pense que quelqu'un comme Kylian Mbappé aurait continué sur sa lancée; on risque d'ailleurs de le voir prochainement en action lors du tour final de la Ligue des Champions."

Kylian Mbappé devra s'armer de patience avant de soulever son premier Ballon d'Or

Lionel Messi et Megan Rapinoe, respectivement lauréats du Ballon d'Or masculin et féminin, devront donc patienter jusqu'à l'année prochaine pour connaître leurs successeurs. Le Ballon d'Or 2021 récompensera le meilleur joueur et la meilleure joueuse sur l'année 2021.