LDC : Leipzig s'incline, Dortmund remercie Jude Bellingham

A Istanbul, le Borussia a connu une soirée mouvementée. Face au Besiktas, les joueurs de Marco Rose ont subi les sifflets des supporters turcs tout au long de la rencontre, mais ont fini par s'en sortir et s'imposer 2-1 grâce au jeune Jude Bellingham.

Une grosse envie de gagner

Le milieu de terrain, qui a inscrit le premier but de la rencontre et donné le second à Erling Haaland, est clairement l'homme du match. Et son entraîneur Marco Rose n'a pas tari d'éloges à son égard à l'issue du match :

"Jude est un super type, tout simplement. Il a une mentalité incroyable, il est toujours prêt à travailler dur pour l'équipe. Il joue avec une certaine intensité, il a cette envie de gagner, et en plus, il trouve des solutions en attaque...Nous sommes contents d'avoir un tel joueur dans nos rangs", a déclaré le technicien allemand après la rencontre.

Jude Bellingham célébré par ses coéquipiers pour son premier but

Leipzig court et perd

De son côté, le RB Leipzig a connu une soirée plus difficile. En Angleterre, Amadou Haidara et ses coéquipiers ont passé la rencontre à courir après le score. Malgré un triplé de Christopher Nkunku, le RB s'est incliné 6-3. Pour l'entraîneur Jesse Marsch, il faut désormais se ressaisir :

"Nous avons encaissé trop de buts sur coup de pieds arrêtés et sur des erreurs individuelles, ce qui rend les choses compliquées quand tu affrontes de grandes équipes. Nous devons rester forts, parce que les semaines qui arrivent s'annoncent difficiles", a estimé le coach américain en conférence de presse.

Face à Manchester City, Christopher Nkunku a inscrit un triplé. Malheureusement, cela n'a pas suffi.

Le PSG contraint au nul, Haller puissance quatre

Dans l'autre rencontre de ce groupe A, qui se disputait en Belgique, le PSG, qui alignait pour la première fois son trident Messi-Neymar-Mbappé, n'a pu faire mieux que 1-1 face au FC Bruges. Dans le groupe B, Liverpool s'est imposé 3-2 face à l'AC Milan et prend la tête de sa poule, devant l'Atletico Madrid et le FC Porto, qui se sont séparés sur le score de 0-0.

Dans le groupe C, l'attaquant ivoirien Sébastien Haller a inscrit un quadruplé lors de la victoire 5-1 de l'Ajax Amsterdam sur la pelouse du Sporting. Un score qui permet aux Ajacides de passer leader devant le Borussia Dortmund.

Enfin dans le groupe D, le Real Madrid a gagné 1-0 sur le terrain de l'Inter Milan, tandis que, pour sa première en Ligue des Champions, le club moldave du Sheriff Tiraspol a battu le Shakhtar Donetsk 2-0 grâce à des buts du Malien Adama Traoré et du Guinéen Momo Yansane.