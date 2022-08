LDC : le Dynamo Kiev, plus qu'un match face au Benfica

C'est à Lodz, ville située à 130 kilomètres au sud-ouest de la capitale Varsovie, que le Dynamo Kiev va recevoir les Portugais du Benfica. Une rencontre délocalisée en Pologne voisine suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Après avoir éliminé les Turcs du Fenerbahçe au deuxième tour puis les Autrichiens du Sturm Graz au troisième tour de qualification, le Dynamo, qui n'a disputé que quatre rencontres officielles au cours de la dernière année, s'apprête à accueillir une équipe de Benfica qui apparaît comme favorite.

Une rencontre pour les femmes et les enfants réfugiés

Malgré tout, l'entraîneur Mircea Lucescu veut croire à un nouveau "miracle" de ses joueurs, car il estime que le club a une responsabilité envers les Ukrainiens réfugiés en Pologne :

"Je tenais à remercier mes joueurs parce que malgré les conditions difficiles, ils ont obtenu de bons résultats face à Fenerbahçe et au Sturm Graz. J'espère que cela va continuer, parce que la Ligue des champions est tellement importante, et en plus, les joueurs se sentent responsables pour tous les supporters qui sont en Ukraine", a estimé le technicien roumain. "Je pense que nous n'aurons pas nos propres supporters ce soir, mais il y aura des gens qui seront là pour être ensemble. Il y aura beaucoup d'enfants, de femmes, qui veulent venir et qui vivent des moments difficiles en tant que réfugiés. Nous avons pour responsabilité de les aider à se sentir mieux et de rentrer ensuite chez eux avec un peu de joie dans le cœur."

Mircea Lucescu, l'entraîneur du Dynamo Kiev

Une pensée pour les compatriotes au pays

Si l'affiche est digne d'un match de phase de groupe de Ligue des champions, elle a une importance particulière pour les joueurs du Dynamo, qui joueront également pour leurs compatriotes restés au pays, comme l'a expliqué Oleksandr Andriyevskyi en conférence de presse :

"Cette rencontre est très importante pour moi, pour l'équipe parce que nous n'allons pas jouer pour nous-mêmes mais pour notre Ukraine, nos soldats, nos héros. Si l'on gagne, ils auront des émotions positives, eux qui se battent pour notre sécurité, notre pays, notre maison", a avancé le milieu de terrain ukrainien.

Dynamo Kiev contre Benfica, c'est ce soir, à partir de 19h en temps universel.